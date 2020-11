Shopping Bonsucesso dá início a ‘Jornada do Noel’

Neste ano a tradicional Chegada do Papai Noel vai dar lugar a algo mais especial. Uma jornada de solidariedade que levará esperança e alegria para quem mais precisa. E, para auxiliar nesse projeto o Shopping Bonsucesso juntamente com o Núcleo Batuíra – Serviço de Promoção da Família estarão arrecadando brinquedos, roupas, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal até o dia 20 de dezembro para doações.

As doações serão recebidas em frente ao Tenda Atacado, próximo à administração do empreendimento. Os brinquedos doados devem ser novos ou em bom estado de uso, por isso, caso o consumidor queira fazer a compra do produto dentro do mall, o Shopping Bonsucesso conta com opções diferenciadas para as compras, como: Lojasmel, Lojas Americanas e Tenda Atacado.

Por estar percorrendo todo o país na sua Jornada de solidariedade e positividade, o Papai Noel não estará no empreendimento presencialmente este ano, mas para manter o espírito natalino vivo e garantir o contato com a criançada, o bom velhinho poderá encaminhar uma mensagem personalizada para toda a família via whatsapp. Basta se cadastrar no www.mensagemdonoel.com.br e encaminhar os seus dados, que ele entrará em contato.

Todas as informações podem ser encontradas no portal https://www.jornadadonoel.com.br.

Shopping Bonsucesso

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bonsucesso situa-se em local de grande visibilidade e fácil acesso. Está a apenas 500 metros do Trevo de Bonsucesso, que interliga os bairros, e é ponto de passagem para aproximadamente 700 mil pessoas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina, Guarulhos – SP

Horário de funcionamento do shopping: de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 22h00, domingos e feriados, das 14h às 20h e praça de alimentação, de segunda-feira a domingo, das 10h00 às 22h00.

Contato: (11) 2489-9690

https://www.shoppingbonsucesso.com.br/

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 270,3 mil m2 de ABL, de 14 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.

