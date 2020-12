Covid-19: Guarulhos amplia busca ativa por sintomáticos do coronavírus em ação social

Da Redação

Em meio ao crescimento da pandemia do novo coronavírus no país e no mundo, a Secretaria da Saúde de Guarulhos vai ampliar neste domingo (13) a busca ativa de pessoas com sintomas da Covid-19 em mais uma ação social da Pastoral do Povo da Rua, da Igreja Católica, que será realizada no estacionamento da Igreja do Rosário (Centro), das 8h às 12h. Duas enfermeiras, quatro auxiliares de enfermagem, três assistentes sociais, um cirurgião-dentista e um auxiliar em saúde bucal serão deslocados para a missão.

Além de realizar a busca ativa de pessoas com sintomas da Covid-19, os profissionais de saúde também vão ofertar testes rápidos para a detecção das infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatites virais, bem como farão vacinação, avaliação da saúde bucal, com ênfase no diagnóstico do câncer de boca, e darão orientações gerais sobre saúde. Por parte da pastoral haverá a disponibilização de espaço para banho, além de corte de cabelo, café da manhã e doação de roupas.

A parceria entre a Secretaria da Saúde e a Igreja Católica para esse tipo de ação vem se consolidando no município desde o início do ano passado. Atualmente, diante do cenário epidemiológico da Covid-19, faz-se necessária uma organização diferenciada para os cuidados da população em situação de rua, que se encontra mais exposta devido à impossibilidade de realizar todas as medidas preventivas indicadas.

Por isso, desde abril passado a equipe do Consultório na Rua do SUS de Guarulhos ampliou seus horários de atendimento, visando a expandir a assistência a essa parcela da população historicamente excluída e vulnerável. A Secretaria da Saúde também implantou o projeto de busca ativa, monitoramento e realização de teste rápido nos serviços de acolhimento sob gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), voltados às pessoas em situação de rua. Até o final de outubro passado, 27 moradores de rua testaram positivo para Covid-19 na cidade. Todos foram acompanhados e passam bem.