Moradora do Parque Santo Antonio é eleita Miss Guarulhos 2020

No último sábado (5) a cidade de Guarulhos conheceu sua nova miss. A jovem de 25 anos Ieda Favo, moradora do Parque Santo Antonio, foi a grande vencedora da noite, após duas horas do desfile que aconteceu no espaço de eventos do Smart Outlets e contou com 18 candidatas de variados bairros do município.

Além da nova Miss Guarulhos, os jurados também escolheram duas princesas. O título de primeira princesa ficou com Ione Alves, moradora do Jardim Brasil. Já Elaine dos Santos, de 24 anos, da Vila – São João Batista, foi escolhida a segunda princesa. Outra premiação da noite foi para a Miss Simpatia, escolhida pelas próprias candidatas. A mais votada pela maioria das concorrentes foi Bárbara Rodrigues, 23 anos, do Parque Alvorada.

“Conseguimos em meio à pandemia organizar este evento, que é um dos mais esperados pelas jovens de nossa cidade, seguindo à risca todos os protocolos de saúde contra a Covid-19. Agradeço a toda a diretoria do Smart Outlets pelo suporte e aos amigos colaboradores que patrocinaram faixas, coroa e as roupas do desfile. Também agradeço a todos os espaços de beleza e de roupas de gala que ajudaram as candidatas, e friso que o município não gastou um centavo de dinheiro público”, explicou Ricardo Balcone, diretor de Turismo de Guarulhos.

O evento foi realizado pela Prefeitura através do Departamento de Turismo. Para mais informações e fotos exclusivas, basta enviar uma mensagem para o Instagram do Departamento de Turismo pelo endereço www.instagram.com/deturgruoficial.