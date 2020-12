Palestrantes da Poeisis abrem seminário do Plano Municipal de Cultura de Guarulhos

Promover rico debate entre a sociedade civil e o poder público sobre as políticas públicas da área cultural na cidade de Guarulhos é o objetivo do Seminário Plano Municipal de Cultura 2020, evento virtual com oficinas, bate-papos e palestras realizado entre os dias 14 e 18 de dezembro e transmitido pelo canal oficial da Prefeitura de Guarulhos no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC60j17Hvlg-poRLOtvUfUrw).

A abertura do seminário, que acontece nesta segunda-feira (14), às 19h, conta com a participação de convidados da Poeisis, Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, organização não-governamental que atua no desenvolvimento de programas e projetos, pesquisas e espaços culturais.

As inscrições gratuitas vão até o dia 13 de dezembro. Para participar, os interessados devem acessar o link https://forms.gle/9DpSt4qqHGKMn9VRA.

Durante a abertura do seminário também serão apresentados os indicadores e status das ações do Plano Municipal de Cultura de Guarulhos pelo secretário de Cultura, Vitor Souza. Na sequência, os palestrantes Ana Paula do Val, Ivan Montanari e Maria Carolina Vasconcelos participam da mesa A Gestão do Plano Municipal de Cultura, mediada pelo servidor Darlan Cavalcanti.

Os palestrantes

Ana Paula do Val é mestra em estudos culturais pela Universidade de São Paulo (EACH-USP), especialista em políticas públicas (Clacso) e em cultura e comunicação pela Universidade Paris VIII. Ivan Montanari é mestrando em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo (USP), especialista pós-graduado em gestão e políticas culturais pela Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Cooperação da Universidade de Girona (Espanha) e graduado em artes cênicas pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp (2010). Maria Carolina Vasconcelos Oliveira é artista circense, professora e pesquisadora em temas relacionados a artes, cultura e políticas culturais. É mestre e doutora em sociologia da cultura pela FFLCH-USP e pós-doutoranda do Instituto de Artes da Unesp.

Seminário Plano Municipal de Cultura 2020

Sancionado pelo prefeito Guti, o Plano Municipal de Cultura é uma ferramenta fundamental para nortear os resultados esperados para que a cultura guarulhense estabeleça em suas políticas públicas e privadas a grandeza da própria cidade. Em julho deste ano, o plano, com duração de dez anos, tornou-se a lei 7.834.

Além de tornar público todos os eixos e o controle do acompanhamento do Plano Municipal de Cultura, a realização do seminário também colabora com novas ideias e soluções para a gestão desse plano na cidade e procura aproximar artistas, fazedores de cultura, espaços, investidores e poder público na construção dessa ideia conquistada pela sociedade.

Para tanto, a idealização das palestras e convidados considerou a diversidade de temas, apresentados em formato de oficinas no período da manhã, bate-papos à tarde e palestras à noite, trazendo para o debate a experiência de pessoas que já estão encarando desafios semelhantes na implementação dos planos de cultura e podem colaborar com referências de outros polos que também discutem a cultura.

A iniciativa também objetiva garantir a diversidade de opiniões, a pluralidade de ações e um desenho que possa ser permanente e referencial, não somente para aqueles que fazem cultura na cidade de Guarulhos, mas também por outras cidades, em outros estados que atravessam os mesmos desafios que Guarulhos tem na consolidação de seu plano de cultura.

Serviço

Seminário Plano Municipal de Cultura 2020De 14 a 18 de dezembroInscrições gratuitas pelo link https://forms.gle/9DpSt4qqHGKMn9VRATransmissão pelo canal do YouTube da Prefeitura de Guarulhos: https://www.youtube.com/channel/UC60j17Hvlg-poRLOtvUfUrw

Confira a programação

Segunda, 14 de dezembro19h às 21h – AberturaO PMC – GRU, indicadores e status das ações – Vitor SouzaMesaTema: A Gestão do Plano Municipal de CulturaMediação: Darlan Cavalcanti (chefe de Planejamento e Políticas Culturais na Secretaria de Cultura de Guarulhos)Convidados: Peoisis – Ana Paula do Val (mestra em estudos culturais e especialista em políticas públicas, cultura e comunicação), Ivan Montanari (mestrando em gestão de políticas públicas, especialista pós-graduado em gestão de políticas culturais e graduado em artes cênicas) e Maria Carolina Vasconcelos (artista circense, professora e pesquisadora em temas relacionados a artes, cultura e políticas culturais).

Terça, 15 de dezembro9h às 10h30: OficinaTema: Elaboração de Projetos CulturaisMinistrante: Eduardo Cardoso (professor pós-graduado em história da arte, servidor da Secretaria de Cultura de Guarulhos)11h às 12h30: Bate-Papo sobre o Eixo ITema: Política Cultural, Gestão e CapacitaçãoParticipação: Darlan Cavalcanti e Vitor Souza14h às 15h30: MesaTema: Modelos de Gestão da CulturaMediação: Vitor Souza (secretário de Cultura de Guarulhos)Convidados: Fábio Perinotto (diretor de Cultura na Prefeitura de Jacareí via Fundação Cultural Jacarehy) e Thiago Kling (presidente da Oscip Instituto Cenários Futuros e da Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo)16h às 17h30: MesaTema: Investimento em CulturaMediação: Ricardo Balcone (diretor de Turismo de Guarulhos)Convidados: Reginaldo Sena (presidente do Sincomércio – Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Guarulhos; diretor efetivo da Fecomércio-SP – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo; consultor sindical de Empresas e Entidades Sindicais & Advogado com MBA em gestão de pessoas)19h às 21h: MesaTema: Lei Aldir BlancMediação: Vitor Souza (secretário de Cultura de Guarulhos)Convidados: Proponentes com projetos contemplados no edital Aldir Blanc/Funcultura – Ramon Marambio e Alex Popovic

Quarta, 16 de dezembro9h às 10h30: OficinaTema: Acessibilidade em Projetos CulturaisMinistrante: Fábio Bonvenuto (pedagogo, musicoterapeuta ecoordenador do Núcleo de Inclusão Musical do Conservatório Municipal de Guarulhos)11h às 12h30: Bate-papo sobre o Eixo IITema: Infraestrutura CulturalParticipação: Darlan Cavalcanti e Vitor Souza14h às 15h30: MesaTema: O Futuro das Escolas de ArtesMediação: Fábio Bonvenuto (pedagogo, musicoterapeuta ecoordenador do núcleo de Inclusão Musical do Conservatório Municipal de Guarulhos)Convidados: Rogério Wanderley Brito (coordenador de jurados da Liga das Escolas de Samba de São Paulo) e Helen Valadares (gestora do Projeto Guri)16h às 17h30 – MesaTema: A Realidade da Produção ArtísticaMediação: Emiliano Patarra (diretordo Conservatório Municipal de Guarulhos)Convidados: André Cardoso (coordenador do Sistema Nacional das Orquestras Sociais do Brasil) e Flávia Furtado (diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera e Gestora Cultural)19h às 21h – MesaTema: Pós-pandemia: A Cultura nas CidadesMediação: Vitor Souza (secretário de Cultura de Guarulhos)Convidados: Fábio Lopez (presidente da Associação de Dirigentes Municipais de Cultura – Adimc)

Quinta, 17 de dezembro9h às 10h30: OficinaTema: Monitoramento e Avaliação de Políticas PúblicasMinistrante: Heber Rocha (doutor em ciência política pela Unicamp, mestre em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especialista em gestão pública pela Universidade Federal de São Paulo e bacharel em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo).11h às 12h30: Bate-papo sobre o Eixo IIITema: Formação, Produção e DifusãoParticipação: Darlan Cavalcanti e Vitor Souza14h às 15h30: MesaTema: Modernização de BibliotecasMediação: Rosangela Silva (chefe Atendimento ao Público e Incentivo à Leitura)Convidados: Rosane Fagotti Voss (gestora da Biblioteca do Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, do Instituto Jatobás, na cidade de Pardinho – SP) e Patrícia Bernardes (supervisora da Biblioteca Pública Minucipal de Marília e pós-graduanda em gestão cultural)16h às 17h30: MesaTema: Os Desafios da Cultura e seus EspaçosMediação: Rosane Brambilla (agente cultural da Secretaria de Cultura de Guarulhos)Convidados: Johnny Abila (Sesc Guarulhos) e Deborah Abdala (Casa de Cultura Zazu)19h às 21h: MesaTema: Território em PeriferiasMediação: Ronaldo Gama (professor do Conservatório Municipal de Guarulhos)Convidados: Guilherme César (escritor, produtor e diretor de conteúdo audiovisual pela produtora alagoana Cacto Facto)

Sexta, 18 de dezembro09h às 10h30: OficinaTema: Formalização do Trabalho na CulturaMinistrante: Thiago Carrilho (analista do Sebrae-SP, pós-graduado em gestão de empresas e graduado em administração geral, atualmente ministra palestras e cursos nas áreas de empreendedorismo, planejamento e marketing)11h às 12h30: Bate-papo sobre o Eixo IVPatrimônio Histórico e Educação PatrimonialParticipação: Darlan Cavalcanti e Vitor Souza14h às 15h30: MesaTema: Os desafios do Patrimônio CulturalMediação: Araci Borges (chefe de Patrimônio Histórico, Arquivos e Museus de Guarulhos)Convidados: Thiago Guerra (graduado e mestre em história, coordenador pedagógico na Prefeitura de São Paulo e professor da EJA em Guarulhos) e Odair Paiva (professor do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da Unifesp).16h às 17h30: MesaTema: Museologia, Espaço e MemóriaMediação: Adriana Lins (chefe de Gestão de Equipamentos Culturais)Convidados: Davidson Panis Kaseker (diretor do Grupo Técnico de Coordenação do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (Sisem-SP) e membro do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo (Condephaat) e Suzy Santos (assessora técnica da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo)19h às 21h: MesaTema: Os desafios para 2021 – Fechamento do SeminárioMediação: Vitor Souza (secretário de Cultura de Guarulhos)Convidados: Presidentes dos conselhos (Vitor Souza, Marcelo Mendonça, Ricardo Balcone e José Hebert da Paixão Seabra)