Economia: Artesãos guarulhenses comemoram Dia Nacional da Economia Solidária em evento online

Celebrado em 15 de dezembro, os artesãos guarulhenses irão comemorar o Dia Nacional da Economia Solidária com uma série de eventos online, que acontecerão entre os dias 14 e 18 de dezembro, organizados pela Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária.



Todos os artesãos cadastrados na Secretaria Municipal do Trabalho foram convidados a acompanhar as palestras e eventos que abordarão temas como sustentabilidade, presença feminina na economia solidária, finanças e gestão pública. Para quem se interessar, é possível acompanhar o evento pelo link https://bit.ly/37h5P63.



Economia Solidária em Guarulhos – A Secretaria do Trabalho, órgão responsável por assessorar os artesãos guarulhenses nas políticas públicas de economia solidária, vem trabalhando ao lado destes profissionais e avançando cada vez mais nas conquistas. Atualmente, são 53 profissionais cadastrados na Pasta.



Nos últimos quatro anos, a Economia Solidária cresceu e, agora são mais de 14 pontos espalhados pelos quatro cantos de Guarulhos onde estes profissionais podem expor os seus produtos e realizar suas vendas. No momento, em decorrência da pandemia, este número diminuiu, mas a Pasta segue trabalhando para diminuir os impactos.



No momento, é possível encontrar uma loja de 62m² com os produtos feitos por mais de 30 artesãos no Internacional Shopping. No local a população encontra acessórios diversos, enfeites e utilidades para a casa como panos de prato e mochilas, entre outros produtos confeccionados em crochê e tricô e ainda peças feitas com madeira e até pneus, todos a preços populares. O atendimento é de segunda-feira a domingo, das 15h às 21h.



Além disso, a loja do Terminal Pimentas também está aberta e funcionando de segunda-feira a sábado, das 9h às 17h.Os espaços estão equipados com álcool em gel 70% e os artesãos que atendem o público estarão fazendo uso de máscara protetora. Os produtos expostos também são limpos frequentemente com solução desinfetante.