Condemat faz reunião de transição com prefeitos eleitos

A direção do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê reuniu os prefeitos eleitos na manhã desta terça-feira (15) numa agenda de transição, com o objetivo de apresentar a estrutura e o funcionamento do consórcio, assim como os serviços regionalizados. No encontro também foi tratado sobre a eleição para a diretoria 2021 e a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, fez uma participação virtual, na qual abordou a importância da atuação regional.

Durante a reunião, o presidente Adriano Leite explicou a forma de atuação do Condemat e os avanços registrados desde 2017, quando o consórcio passou a ser executivo, o que possibilitou a contratação de serviços regionalizados, como é o caso da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) e das Residências Terapêuticas destinadas aos pacientes psiquiátricos, nos quais os custos são rateados entre os municípios.

Os eleitos também receberam informações sobre os dois contratos que o Condemat tem vigentes com o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). Um no valor de R$ 980 mil destinado aos estudos para compensação aos municípios produtores de água ou com restrições ambientais, com término previsto para fevereiro. E outro de R$ 1,5 milhão para estudos de disponibilidade hídrica para uso na agricultura, em processo de abertura da licitação para contratação da empresa.

“O Condemat tem tido uma atuação diferenciada que tem se destacado no Estado e é importante os novos prefeitos conhecerem como funciona a sua organização, os projetos regionais e o apoio aos municípios, que conseguem participar com igualdade de representatividade. Essa transição é importante para o consórcio não perder o ritmo de trabalho e ajudar, de forma efetiva, as novas gestões que começam num cenário difícil de pandemia”, ressaltou o presidente Adriano.

Eleição

Os prefeitos Guti Costa (Guarulhos), Vanderlon Oliveira Gomes (Salesópolis) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano) são os únicos da atual gestão do Condemat que permanecem, pois foram reeleitos. Os outros nove integrantes do Conselho de Prefeitos são novos. Na reunião desta terça-feira, além de Guti e Ashiuchi, estiveram presentes os prefeitos eleitos Luís Camargo (Arujá), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba) e Caio Cunha (Mogi das Cruzes), além do representante do prefeito eleito Carlos Chinchila, de Santa Isabel.

No encontro foi definido que a eleição para a nova diretoria do Conselho de Prefeitos do Condemat será no dia 5 de janeiro, às 9 horas, com a posse logo na sequência.

Desafios

Numa participação virtual, a secretária estadual Patrícia Ellen parabenizou o Condemat pelos seus 10 anos de atuação, destacou a participação ativa do Alto Tietê na economia estadual e falou os programas do Governo e sobre a importância da articulação regional.

“O olhar para os setores e pessoas mais vulneráveis é fundamental para que a retomada não seja somente próspera, mas mais equânime. Estamos diante de um momento único para criar um modelo de desenvolvimento mais inovador e inclusivo. Por isso, desejo uma excelente gestão em 2021 e que comecem com o pé direito nesse trabalho desafiador de pegar as cidades neste momento de pandemia, retomada e exaustão”, disse a secretária.

Também participaram da reunião o prefeito de Arujá, José Luiz Monteiro, e os representantes dos atuais prefeitos de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Salesópolis.