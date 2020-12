Prefeitura inicia reforma do PEV Gopoúva

A Prefeitura começou nesta semana a reforma do Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Gopoúva, na Rua Nadir, 34. O trabalho é executado pelo Departamento de Manutenção e Conservação da Secretaria de Serviços Públicos.

A primeira etapa é a construção de edificação de apoio aos servidores que trabalham no local. Após isso, a edificação antiga dará lugar a uma nova entrada do ponto de entrega, o que resultará na adequação da drenagem, impedindo a entrada de enxurradas. Também haverá construção de novo muro que substituirá as estruturas danificadas, readequação do piso externo, construção de calçada com paisagismo e pintura completa do local.

Para garantir a sustentabilidade da obra, pisos, louças sanitárias, pia, tanque, portas, janelas, grades e azulejos serão materiais reaproveitados provenientes dos 20 PEVs existentes na cidade. O objetivo da reforma é facilitar o acesso aos munícipes e melhorar as condições de trabalho dos servidores.

Durante a reforma o atendimento do Ponto de Entrega acontece normalmente, de 2ª. a 6ª.feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados, das 8h15 às 15h30.

Ponto de Entrega Voluntária – PEV

Os PEVs são locais para recebimento gratuito de resíduos de construção (ferro, argamassa, solo), móveis, eletroeletrônicos, poda de árvores, utensílios em geral, plástico, papel,vidro e metal. Os materiais recebidos são separados e têm destino ambientalmente correto. Cada munícipe pode deixar no PEV mais próximo de sua residência até 1 m³ de materiais por dia, o que equivale a doze carrinhos de mão cheios ou a 20 sacos de 50 litros. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30. Os endereços de todos PEVs estão na página https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/pontos-de-entrega-voluntaria-pev.