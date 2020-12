Um dia após restringir circulação no estado, Doria viaja para Miami em férias

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não participará da coletiva do governo paulista hoje para anunciar os resultados dos testes da fase 3 da Coronavac, porque viajou de férias para Miami.

Doria embarcou para os Estados Unidos na terça-feira (22), mesmo dia em que o governo paulista anunciou medidas mais rígidas de isolamento social no estado durante o período de Natal e do Réveillon, em razão do aumento dos casos de covid-19.

A licença para a viagem do governador foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira e terá duração de 10 dias. Com isso, o tucano não deve participar da posse do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), marcada para o dia 1º de janeiro.

“A partir de hoje, o vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), assume interinamente o Governo de SP. Estou tirando dez dias de licença para me dedicar à minha família. Trabalhei ininterruptamente ao longo de 2020, sacrificando o convívio familiar, especialmente com a Bia, minha esposa”, postou Doria no Twitter.

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, testou positivo para covid-19.