Curso online gratuito oferece capacitação para gestores culturais de Guarulhos

Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação dos gestores culturais de Guarulhos, oportunidade gratuita para aprender, aprimorar, trocar experiências e fortalecer o cenário cultural guarulhense. Destinado a profissionais da área artística, o curso tem carga horária total de 96 horas, com aulas online que acontecem aos sábados, das 9h às 19h.

As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (11) 95276-6751 e (11) 98895-5848, com Gaby Blume. Planejamento de eventos culturais, elaboração de projetos, produção executiva e gestão cultural são alguns dos temas abordados durante o curso por um time de profissionais formado por Danilo Matos, Adriana Pietro, Selma Roth, Eduardo Cardoso, Enaira Sales e Fernanda Garcia.

A abertura do curso acontece no dia 9 de janeiro, sábado, às 9h, com as participações do secretário de Cultura, Vitor Souza, e do CEO da HVS Investimentos, Ricardo Holz. A aula inaugural conta ainda com dois encontros sobre planejamento estratégico, às 10h e às 14h, ministrados pela gestora cultural Gaby Blume.

O curso de capacitação dos gestores culturais é um dos 131 projetos aprovados pelo fundo municipal de Guarulhos, o FunCultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. Dessa forma, os recursos recebidos para execução do projeto vão movimentar a cadeia do setor cultural e beneficiar artistas, produtores e técnicos, entre outros.

Para mais informações acesse https://www.facebook.com/capacitaguarulhos.