Guti assina Termo de Intenção para aquisição de vacinas contra a covid-19

A nova diretoria do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê foi empossada nesta terça-feira (05/01). Após votação, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi foi conduzido ao cargo de presidente do consórcio, já ocupado por ele em 2018 e 2019. O mandato é de um ano e também compõem a diretoria os prefeitos de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, como vice-presidente; Caio Cunha, de Mogi das Cruzes, como 1º tesoureiro; Luís Camargo, de Arujá, 2º tesoureiro; Guti Costa, de Guarulhos, como secretário.

Durante a reunião, os prefeitos dos municípios que compõem o Condemat assinaram um Termo de Intenções para aquisição conjunta de vacina contra a Covid-19. A princípio, as tratativas visam a compra de aproximadamente 300 mil doses, o que corresponde a 5% da população do Alto Tietê (duas doses por pessoa). Além de reserva técnica para assegurar a imunização dos grupos prioritários, a proposta dos prefeitos é ampliar a vacinação para profissionais das redes municipais de educação e da segurança pública. O público-alvo do plano de vacinação do Estado é composto por idosos acima de 60 anos, indígenas, quilombolas e profissionais da saúde.

Além da formatação de estratégias regionais para a vacinação, a nova gestão tem pela frente os desafios do enfrentamento da pandemia e a pressão junto ao Governo do Estado para a implantação de um hospital de campanha regional de combate à Covid-19 no Hospital das Clínicas de Suzano, além da criação de 40 leitos de UTI no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, em Mogi das Cruzes.

“Já temos uma reunião agendada no Instituto Butantan, que está produzindo o imunizante Coronavac e pretendemos adquirir por meio do consórcio 300 mil doses de vacina, já considerando a primeira e a segunda dose no intervalo de 21 dias, o que equivale a 5 % da população do Alto Tietê, que utilizaremos para retaguarda, já que temos experiência de outras campanhas de vacinação por isso identificamos a necessidade, além de propormos a ampliação dos grupos a serem imunizados, com a inclusão dos profissionais da educação, o que futuramente poderá garantir a volta das aulas presenciais com segurança, e dos profissionais de segurança pública”, disse o presidente do Consórcio, Rodrigo Ashiuchi, ao informar que outros laboratórios também serão consultados sobre a disponibilidade de vacina.

Na solenidade de posse, realizada no Cemforpe Mogi das Cruzes, prefeitos e parlamentares também assinaram uma carta-compromisso com o objetivo de cobrar junto ao Governo do Estado a agilidade dos leitos para tratamento da Covid -19 no Hospital das Clínicas e no Dr. Arnaldo Pezzuti.

“Nossa região já passou de 70% de ocupação dos leitos, por isso vemos esta necessidade da implantação de um hospital de campanha regional em alguma estrutura já existente na região, como é o caso do HC de Suzano”, reforçou o presidente.

POSSE DA NOVA DIRETORIA

Participaram da cerimônia de posse os deputados Marco Bertaiolli, federal e André do Prado, estadual, e o coronel Felício Kamiyama, assessor da deputada federal, Katia Sastre.

O deputado federal Marco Bertaiolli parabenizou os prefeitos e ressaltou a importância do da união que o Condemat estabelece entre as prefeituras da região. “Este talvez seja o ano mais difícil das últimas duas décadas e é importante a região estar unida e mostrar cada vez mais sua força política para cobrar o Governo do Estado e o Governo Federal. Nós deputados seremos assessores dos prefeitos para juntos combatermos e superarmos este ano de dificuldades financeiras e na saúde pública”, disse.

O deputado estadual André do Prado falou sobre a consolidação do Condemat nos últimos 10 anos como um dos melhores consórcios do Governo do Estado e o peso da representatividade política e união entre prefeitos, vereadores e deputados federais e estaduais. “Temos que fazer valer a nossa força política e exigir cada vez mais recursos e obras estruturantes para mudar a vida da população”.

Durante a cerimônia o ex-prefeito de Guararema e ex-presidente de Guararema, Adriano de Toledo Leite, foi anunciado como o novo secretário executivo do Condemat.

Os prefeitos Zé Luiz, de Guararema e Carlos Alberto Taino Inho, de Biritiba Mirim, não puderam comparecer por motivos de saúde e foram representados, respectivamente, pela secretária de Assuntos Jurídicos de Guararema, Renata Matsuda e pela vice-prefeita de Biritiba Mirim, Adriana Rufo

A eleição ocorreu de forma unânime e a composição para 2021 ficou da seguinte forma:

Presidente: Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano

Vice-presidente: Eduardo Boigues, prefeito de Itaquaquecetuba

1º Tesoureiro: Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes

2º Tesoureiro: Luís Camargo, prefeito de Arujá

Secretário Geral: Guti Costa, prefeito de Guarulhos

Presidente do Conselho Fiscal: Zé Luiz Eroles Freire, prefeito de Guararema

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Alberto Taino Inho, prefeito de Biritiba Mirim

Priscila Gambale, prefeita de Ferraz de Vasconcelos

Márcia Bin, prefeita de Poá

Vanderlon Oliveira Gomes, prefeito de Salesópolis

Adriano Levorin, prefeito de Santa Branca

Carlos Chinchilla, prefeito de Santa Isabel