Covid-19: Com até 100 pontos, Guarulhos pode ter vacinação em domicílio

O prefeito Guti (PSD) revelou nesta quinta-feira (07), que Guarulhos pode ter até 100 pontos de vacinação contra o covid-19 e também vacinar as pessoas com dificuldades de locomoção, por motivos variados, em domicílio. Ele também revelou teor da conversa de João Doria (PSDB), governador do Estado, sobre o cumprimento das medidas de combate e prevenção que constam no Plano São Paulo.



“Os insumos já estão todos organizados e, agora, estamos fazendo a escala dos nossos profissionais de saúde para começar essa imunização. Entre os pontos, são 69 UBSs e mais alguns outros. E também vamos fazer a vacinação em domicílio para aquelas pessoas que não podem se locomover, que estão com algum tipo de restrição”, declarou o prefeito Guti.



O chefe do Poder Executivo também revelou o teor da cobrança do governador João Doria em relação ao cumprimento das medidas restritivas impostas pelo Plano São Paulo. Segundo o prefeito, existe a possibilidade dos municípios que não atenderem às exigências da proposta elaborada pelo Governo do Estado ficarem em segundo plano. Vacinação pode começar no dia 25 e ter entre 70 e 100 postos.



“Foram bastante enfáticos dizendo que os municípios que não cumprirem à risca o Plano São Paulo vão acabar deixando de ser prioridade [na imunização do estado] e vão atender aqueles que restringirem as aglomerações”, concluiu.