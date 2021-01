Prefeitura lacra casa de festas no Parque Santo Agostinho nesta sexta-feira

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do departamento de fiscalizações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), lacrou na noite da última sexta-feira (8) uma casa de festas localizada no Parque Santo Agostinho. O local já havia sido fiscalizado e autuado anteriormente em duas oportunidades por perturbação do sossego.

O estabelecimento vinha sendo denunciado constantemente pela população por conta das atividades com música alta e também pelas aglomerações causadas durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, nas redes sociais, eram divulgadas festas intituladas como “bailes”. Ê importante ressaltar que a realização de festas ainda não está permitida e bares e restaurantes devem seguir determinações de distanciamento específicas para a segurança de seus frequentadores.

De acordo com Bruno Gersósimo, secretário da SDU, os fiscais continuarão realizando visitas ao local pra se certificarem de que as determinações sejam cumpridas. “Os proprietários deste tipo de estabelecimento precisam entender e colaborar com o momento que estamos vivendo. Além de atrapalhar o sossego do entorno, estão colocando vidas em risco” afirmou.



Fiscalizações durante a pandemia

Desde março de 2020, início da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Guarulhos tem adotado diversas medidas para evitar a disseminação da doença. A fiscalização de estabelecimentos comerciais vem sendo prioridade da SDU que, nesse período de 2020, realizou cerca de 5 mil fiscalizações, tanto diurnas quanto noturnas, por toda a cidade, em estabelecimentos denunciados pela população por estarem exercendo atividades irregularmente, em descumprimento aos decretos municipais 36.726 e 36.757/2020, e também por meio de fiscalizações rotineiras.