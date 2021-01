Atendimentos do CadÚnico em Guarulhos crescem 37% em 2020

Ao longo dos 12 meses de 2020, o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) em Guarulhos totalizou 146.725 atendimentos, representando um aumento de 37,74% em comparação a 2019, quando foram realizados 106.519 atendimentos. O CadÚnico é a porta de entrada para a obtenção de benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica (desconto na conta de energia), Carteira do Idoso (gratuidade e descontos em passagens interestaduais de ônibus), entre outros.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o aumento no atendimento contou com o suporte das duas unidades itinerantes do CadMóvel implantadas no município, as quais facilitam o acesso da população em vulnerabilidade social ao cadastro, já que se instalam em localidades mais distantes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

O primeiro CadMóvel foi entregue em junho de 2020 e, em setembro, a segunda unidade entrou em operação. Juntas, elas fizeram 4.172 atendimentos nos bairros Cabuçu, Pimentas, Jardim Presidente Dutra, Jardim Ponte Alta, Jardim Tupinambá e Jardim Guaracy.

Agendamento de atendimento

Para se inscrever no Cadastro Único é necessário agendar o atendimento com antecedência via e-mail ([email protected]), telefone (2087-4270 e 2408-7020) ou WhatsApp (11 94144-8095). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Os atendimentos são feitos na Central do CadÚnico (avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima), na Tenda do Busca Ativa, atrás do Restaurante Popular Josué de Souza, no Taboão (rua Adolfo Noronha, 49), e nos CadMóveis.

Atualmente as unidades itinerantes atendem no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) e no CEU Cumbica (avenida Atalaia do Norte, 544, Jardim Cumbica). Elas permanecem nesses locais até 12 de fevereiro.

Serviço

Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via e-mail: [email protected]