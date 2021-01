Curso online Escola Lixo Zero abre inscrições para as três primeiras turmas

Estão abertas na página lixozero.guarulhos.sp.gov.br/conteudo/escola-lixo-zero lixozero.guarulhos.sp.gov.br as inscrições para as turmas de janeiro, fevereiro e março do curso online Escola Lixo Zero. Podem se inscrever professores, diretores e coordenadores de escolas públicas (municipais e estaduais) e privadas com interesse em aprender métodos para reduzir a geração de resíduos, implantar a coleta seletiva e destinar corretamente os resíduos gerados no ambiente escolar.

Com 22h30 horas/aula (já inclusas 10 horas de atividades extraclasse e elaboração do projeto de conclusão do curso), cada turma oferece 90 vagas e aulas no período noturno, das 19h às 21h. A primeira turma, que tem inscrição aberta até sexta-feira (22), será entre segunda e sexta-feira (25 a 29) da próxima semana. A segunda e a terceira turmas acontecerão na terceira semana (entre os dias 15 e 19) de fevereiro e março, sempre através do Google Meet.

Entre os assuntos abordados durante as aulas estão a carta de terra para crianças, alfabetização ecológica, hortas escolares, cases de sucesso, entre outros. Para todas as turmas haverá passeios com adesão opcional às áreas municipais de compostagem, ao Núcleo de Agricultura Urbana, à Central Municipal de Triagem e a um Ponto de Entrega Voluntária (PEV).

O curso Escola Lixo Zero é parte do Programa Lixo Zero Guarulhos, iniciativa da Prefeitura através da Secretaria de Serviços Públicos.

Escola Lixo Zero

Turma de Janeiro – de 25 a 29, das 19h às 21h

Turma de Fevereiro – de 15 a 19, das 19h às 21h

Turma de Março – de 15 a 19, das 19h às 21h

Inscrições e mais informações: lixozero.guarulhos.sp.gov.br/conteudo/escola-lixo-zero lixozero.guarulhos.sp.gov.br