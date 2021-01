Projeto contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc oferece aulas de teatro gratuitas

A Academia de Teatro DR&T está com inscrições abertas para o curso gratuito de introdução ao teatro, com início no dia 2 de fevereiro e término em abril. Ao todo são mais de 200 vagas oferecidas a crianças, jovens e adultos que desejam extravasar sua criatividade ou simplesmente superar a timidez. O projeto foi contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc

Para participar os interessados devem fazer sua pré-inscrição no site https://academiadeteatrodrt.com.br/. Serão diversas turmas, distribuídas entre adultos e adolescentes, e crianças entre seis e 11 anos. A efetivação da inscrição deve ser feita presencialmente rua Luiz Faccini, 379, centro de Guarulhos, de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados das 10h às 15h.

Além do ensino das técnicas de interpretação e desenvolvimento pessoal, o curso tem como foco comunicação, memória, postura corporal, controle da timidez e outros benefícios que advêm do aumento da autoconfiança que essa técnica traz.

O curso de introdução ao teatro da Academia de Teatro DR&T é um projeto aprovado pelo fundo municipal de Guarulhos, o FunCultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia da covid-19.

Para saber mais ligue: (11) 2358-6704 e (11) 97805-3957.