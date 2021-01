Atendimentos de casos suspeitos de covid-19 quase quadruplicam nas UBS de Guarulhos

Monitoramento semanal dos casos suspeitos de Covid-19 atendidos em demanda espontânea nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos mostra que quase quadruplicou a quantidade de pessoas com síndrome gripal entre 23 de novembro passado até o dia 15 deste mês. Nesse período, o número de pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus saltou de 294 na primeira semana analisada para 1.128 na mais recente.

O total de pessoas com outras queixas também aumentou consideravelmente nesse período, quando foram atendidos em demanda espontânea nas unidades 24.294 pacientes. No comparativo semanal, verifica-se que entre os dias 23 e 27 de novembro as UBS acolheram 3.447 pacientes, contra 4.236 atendimentos realizados na semana passada.

Desse montante, 3.850 pessoas apresentaram queixa de síndrome gripal, número que foi oscilando semanalmente até chegar a esse total. Foram 294 atendimentos de pacientes com queixa de Covid-19 na primeira semana, 255 na segunda, 177 na terceira, 475 na quarta, 305 na quinta, 326 na sexta, 890 na sétima e 1.128 na oitava.

Para o coordenador de Atenção Primária em Saúde de Guarulhos, Paulo Alexandre de Moraes, os dados reforçam a importância do distanciamento social por parte da população, bem como a necessidade da intensificação das medidas preventivas, como evitar aglomeração, utilizar sempre máscara, lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel, higienizar alimentos e objetos. “Importante frisar também que todo cidadão que apresentar sintomas de gripe deve procurar a UBS mais próxima de sua residência para avaliação”, orienta.