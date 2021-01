Pré-cadastro no site “Vacina Já” economiza 90% no tempo de atendimento para imunização

O pré-cadastramento na campanha de vacinação contra a covid-19 no site “Vacina Já” economiza 90% no tempo de atendimento para imunização. Até o momento, o atendimento para pré-cadastrados têm sido feito em aproximadamente 1 minuto nos quatro primeiros dias de campanha, enquanto são necessários cerca de 10 minutos para quem não preencheu o formulário online.

O www.vacinaja.sp.gov.br foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado. Nele, todas as pessoas aptas a receber a vacina do Butantan podem fazer um pré-cadastro.

O pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações. O fornecimento das informações é opcional, mas a participação de cada um vai ajudar toda a sociedade, além de auxiliar a evitar aglomerações.

Quem não fizer o pré-cadastro não precisa se preocupar, pois a vacinação também será feita mesmo sem ele, com realização do cadastro completo presencialmente na unidade de vacinação. A maior parte dos profissionais de saúde vai receber a vacina nos seus locais de trabalho.

Nesta primeira etapa da vacinação contra a covid-19, são prioridade: profissionais da saúde, população indígena, quilombolas, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência vivendo em instituições de longa permanência. A expansão da campanha para demais públicos será realizada com base em dados técnicos e desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas do Ministério da Saúde.