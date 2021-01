Sesc Guarulhos apresenta nesta quinta-feira ação virtual sobre a importância do autocuidado feminino

Da Redação

Nesta quinta-feira (28), o Sesc Guarulhos apresenta a ação Narrativas Poéticas Femininas: A Cobrança Que Impede o Autocuidado. A atividade traz a atriz Maria Alencar, a atriz, produtora cultural e educadora Tatiane Lustoza e Ma Devi Murti e Silvia Oliveira, que promovem encontros onde mulheres podem acolher e ouvir umas às outras, em um processo de autoconhecimento e retomada das conexões consigo mesmas e com a comunidade em que vivem.



Narrativas Poéticas Femininas: A Cobrança Que Impede o Autocuidado – Durante a rotina diária, muitas vezes cheia de tarefas e com pouco tempo disponível, o autocuidado acaba por ser negligenciado. Tomar um tempo para olhar para si e se atentar às próprias necessidades é de extrema importância, como forma de manter boa saúde física e mental.



Neste curso as convidadas apresentam o conceito do autocuidado feminino, sua importância e como aplicar este conhecimento no dia a dia. A atividade acontece através da plataforma Zoom, com inscrições gratuitas em inscricoes.sescsp.org.br/



Ma Devi Murti – Terapeuta Ayurvédica e especialista em culinária saudável, orientação nutricional individual, facilitadora de Rodas de Mulheres com ênfase em Autocuidado.



Silvia Oliveira – Nutricionista, fitoterapeuta especializada em manipulação de fórmulas, extratos e tinturas, Terapeuta Ayurvédica com expertise em massagem Abhyangha a quatro mãos, estudo profundo e orientação nutricional individual.



Tatiane Lustoza – Atriz, produtora cultural e educadora na companhia Zózima Trupe.



Maria Alencar – Atriz na companhia Zózima Trupe.

