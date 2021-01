Condemat e EDP buscam parceria para apoio aos municípios na distribuição de energia

O secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Adriano Leite, se reuniu nesta quarta-feira (27) com integrantes da EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica nas regiões do Alto Tietê e Vale do Paraíba, para definir ações de apoio aos municípios consorciados. Participaram do encontro a gestora operacional Grandes Clientes e Poder Público da EDP, Roberta Nanini Chauar e as analistas de relacionamento Juliana Siqueira e Yun Wei.

Durante a reunião, o secretário destacou a importância do serviço prestado pela concessionária, que atende 10 dos 12 municípios do Condemat (as exceções são Arujá e Santa Isabel) e da aproximação da empresa junto ao consórcio para promover um intercâmbio de informações e avanço em questões como regularização de ligações, tarifa social e poda preventiva de árvores para reduzir os riscos de interrupções de energia, entre outros.

“A reunião serviu para estabelecermos uma parceria para apoio aos municípios da região do Condemat, que apesar de diferentes, possuem problemas e dificuldades semelhantes. Com este canal direto entre o consórcio e a empresa poderemos sanar eventuais dúvidas técnicas, buscar simplificação de processos e até mesmo cobrar melhorias no serviço”, disse o secretário.

A gestora Operacional Grandes Clientes e Poder Público da EDP, Roberta Nanini Chauar, avaliou como positiva a parceria. “Essa proximidade com o consórcio, que representa 10 municípios atendidos pela EDP, é de grande relevância para buscarmos a melhoria contínua no serviço prestado aos municípios e, consequentemente, para a população”, concluiu.