Universidade UNG oferece cursos de extensão para setor aeroportuário

A Universidade UNG está com inscrições abertas para a terceira turma do curso de extensão Serviços Aeroportuários, que visa qualificar a mão de obra de quem atua neste setor. As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de março, no site extensao.ung.br. As aulas terão início no dia 05 de abril e se encerram em 11 de junho.

O curso é voltado a todo e qualquer profissional que atue ou queira atuar com o setor aeroportuário, e busca formar e qualificar profissionais para atuarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é o maior da América Latina. O curso faz parte do projeto Qualifica Guarulhos, em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo (ABESATA), e conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos.

O reitor da Universidade UNG, Eloi Lago, destaca a importância de se profissionalizar e garantir uma oportunidade de atuar no setor aeroportuário. “Este projeto tem ganhado cada vez mais notoriedade, pois ajuda as pessoas que procuram pelo curso a buscarem uma oportunidade, graças a iniciativa de nossa Universidade, que atua em conjunto com as empresas parceiras. A proposta é justamente fazer com que o interessado possa se profissionalizar para atuar no setor aeroportuário e, consequentemente, apostar em uma nova carreira”, explica o professor.

Ementa do Curso

– Perspectiva do transporte aéreo

– ANAC, SAC, ICAO e ABESATA-ABEAR-IATA-ANEAA-JURCAIB-ABAG

– Aeronaves – Generalidades

– Legislação

– Aerodinâmica

– Motores Aeronáuticos

– Sistema Aeroportuário

– Contra Incêndio

– Ética Corporativa

– Mídias Sociais

– Informática

– Segurança da Informação

– Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO)

– CRM – Gerenciamento de Recursos de Equipe

– Substância Psicoativa e o RBAC 120

– Tráfego Aéreo

– Primeiros Socorros

– PNAVSEC – Plano Nacional de Segurança na Aviação Civil

– Meio Ambiente no Sítio Aeroportuário e Perigo da Fauna ,

– Linguagem (Inglês Técnico e Redação)

– Segurança Sanitária.

Público-Alvo

Pode se inscrever no curso qualquer pessoa com Ensino Médio completo.

Informações adicionais

Período: Noturno

Horário: das 19h20 às 22h40, de segunda a sexta-feira

Modalidade: Presencial, conforme desdobramentos da Covid-19 e orientações governamentais

Investimento: R$ 380,00 à vista, ou parcelado no cartão em três vezes

Serviço:

Curso: Serviços Aeroportuários

Inscrições: até o dia 05 de março, no site extensao.ung.br

Início: 5 de abril

Término: 11 de junho

Requisito: Ensino Médio completo