Orquestras de Guarulhos abrem Temporada 2021 com espetáculos virtuais em fevereiro

Neste mês de fevereiro, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta a abertura da Temporada 2021 da Orquestra Gru Sinfônica e da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, com uma série de espetáculos que ressaltam a magia do universo da música sinfônica. Cheios de vigor, os concertos virtuais são transmitidos ao vivo por meio das redes sociais das orquestras de Guarulhos no YouTube (www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g), Facebook (www.facebook.com/ojmguarulhos/) e Instagram (https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/).

No próximo dia 20, às 20h, a GRU Sinfônica exibe a Série Grandes Mestres, apresentando as obras do compositor russo Ígor Stravinski, Sinfonia em Três Movimentos, escrita entre 1942 e 1945, e Scherzo a la Russe, que estreou em março de 1946 pela San Francisco Symphony Orchestra.

O espetáculo da série Grandes Mestres também promove profundo mergulho na obra de Aaron Copland, com o Concerto para Clarinete, de 1949, que conta com a participação do clarinetista Ovanir Buosi.

No dia 27 de fevereiro, também às 20h, a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos estreia a Série Fronteiras e fomenta, assim, verdadeira quebra de paradigmas musicais, estéticos e conceituais com o espetáculo Jazz em Concerto, oferecendo ao público a integração entre diferentes linguagens. Para tanto, a Orquestra Jovem convida a cantora Manuela Freua, cuja versatilidade e talento se traduzem em extenso trabalho de pesquisa, essencial à construção do repertório.

No programa do Jazz em Concerto, a Orquestra Jovem oferece ao público um panorama de obras que vão desde clássicos consagrados do gênero, como Take The “A” Train, de Duke Ellington, Dream A Little Dream Of Me, de Louis Armstrong, All The Things You Are, de Ella Fitzgerald, a obras populares que ganharam arranjos jazzísticos como If I felt, dos Beatles, e It’s oh so Quiet, da cantora islandesa Björk, entre outras.

“Extensa atividade de pesquisa, com diferentes tipos de resultados alcançado por meio do intenso trabalho de diferentes arranjadores, vai muito além de questionar as fronteiras da música sinfônica, a exemplo de outros espetáculos que reuniram elementos musicais de outros gêneros, como Samba em Concerto, Rock em Concerto, Circo em Concerto, entre outros. No caso do Jazz em Concerto, a orquestra permanece sempre como protagonista, com uma participação bastante ativa, a partir desses arranjos especialmente criados para ressaltar a beleza orquestral”, enfatiza o maestro Emiliano Patarra.

Para mais informações e detalhes da Temporada 2021 das Orquestras de Guarulhos acesse https://bit.ly/3oRBVvb.

Serviço

Gru Sinfônica apresenta Série Grandes Mestres – Ígor Stravinsky e Aaron Copland

Data: sábado, 20 de fevereiro

Horário: 20h

Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos apresenta Jazz em Concerto – O encontro da tradição do jazz com a orquestra sinfônica

Data: sábado, 27 de fevereiro

Horário: 20h