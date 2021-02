Em São Roque, tour pelos vinhedos da Vinícola Góes encanta turistas durante o mês de fevereiro

Passear pelas videiras, usufruir de um momento ao ar livre, tirar fotos lindas, fazer degustação guiada e ainda bater um papo sobre uvas, curiosidades e vinhos – quem não gostaria de passar por essa experiência?

A Vinícola Góes “abre as portas” para que os fãs de vinhos possam fazer um passeio guiado pelos parreirais, que estão em plena safra. Durante o trajeto, os turistas poderão degustar de dois vinhos e um espumante (exceto o rótulo Philosophia), produzidos pela tradicional vinícola paulista.

E não para por ai! Os participantes da degustação guiada ainda ganham uma taça personalizada e voucher de R$10 revertido para as compras na loja acima de R$50.

O passeio segue todas as normas de segurança exigidas pelas autoridades de saúde (uso de máscaras durante toda a atividade, álcool em gel e distanciamento social) e tem vagas limitadas a no máximo 14 pessoas por passeio. A reserva pode ser feita na hora, mediante disponibilidade de vaga para o horário ou pode ser antecipada pelo telefone (11) 4711-3500 ou WhatsApp (11) 99787-0588. O percurso dura, em média, uma hora e o valor para desfrutar de toda esta experiência é de R$65.

Serviço:

Atividade: Tour pelos vinhedos da Vinícola Góes

Local: Estrada do Vinho, 9111 – Km 9 – Canguera – São Roque/SP

Dias e horários: Sábados e domingos, 11h e 12h30

Capacidade máxima por saída: 14 pessoas

Duração média: 1 hora

Valor: R$ 65

Para mais informações e reservas, entre em contato com a Vinícola Góes:

WhatsApp: (11) 99787-0588

Telefone: (11) 4711-3500

Sobre a Vinícola Góes:

A Vitivinícola Góes é uma empresa 100% brasileira que produz uvas, vinhos e outras bebidas. Localizada no interior do Estado de São Paulo, no Roteiro do Vinho da cidade de São Roque/SP, se destaca por suas modernas instalações, tanto no campo quanto na indústria. Além de uma equipe altamente capacitada, sempre de olho no futuro, a empresa investe em tecnologia, prezando pela qualidade dos vinhos e a preservação de suas raízes. Preferida por muitos consumidores, a marca Góes é atualmente uma das líderes de mercado no varejo (de acordo com a Nielsen) e Top of Mind (registrado pela Revista Supermercado Moderno) no estado de São Paulo. Possui também uma robusta infraestrutura turística, com lojas, espaço de eventos, visitas orientadas, passeios aos vinhedos(*), restaurante, cafeteria e atividades de lazer, que fazem de seu espaço de Enoturismo um dos mais visitados do país e mais bem avaliados por seus visitantes, de acordo com o TripAdvisor.

(*) Por causa dos protocolos de segurança para controle da pandemia de Covid-19, algumas atividades turísticas podem estar temporariamente suspensas. Consulte-nos pelo (11) 4711-3500.