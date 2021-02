Sem o tradicional carnaval de rua, Caldas Novas (GO) é destino ainda mais sossegado em fevereiro

A suspensão de bailes, festas e desfiles de carnaval vai acontecendo progressivamente em todo o país, fazendo de fevereiro uma extensão das férias de janeiro, para quem já havia programado as viagens, claro. Em destinos mais tranquilos e com tradição de um carnaval mais discreto, como Caldas Novas, em Goiás, a época é ideal para seguir a tendência do “turismo de hotel”, podendo aproveitar a personalidade interiorana local e as opções de lazer ao ar livre nas piscinas, uma vez que a cidade é reconhecida como a capital das águas termais.

Caldas Novas está entre as cidades mais turísticas do Centro-Oeste do país e com uma estrutura hoteleira bem servida se tornou queridinha entre as famílias que podem aproveitar em fevereiro as diárias de baixa temporada oferecidas por hotéis. Na rede diRoma, que mantém 13 opções de hospedagem na cidade, os valores são a partir de R$ 461 no tarifário que em 2021 é promocional por manter os preços praticados em 2020. Além disso, os hóspedes dos empreendimentos da rede têm acesso gratuito ao Acqua Park Splash, o principal parque temático local*.

O que fazer em Caldas Novas?

A cidade é uma estância hidrotermal e tem tradição em oferecer lazer nas águas com propriedades terapêuticas. O potencial turístico das águas termais é que moldou o destino para receber pessoas de todas as idades a fim de muita diversão nas piscinas, toboáguas, saunas, piscinas de ondas, super duchas, brinquedos e escorregadores enormes.

O parque mais famoso é o Acqua Park Splash, que concentra em quase 60 mil m² mais de 30 atrações. São quatro grandes áreas, duas delas – o Kids Park e a Slide -, com a maior quantidade de brinquedos para crianças de 0 a 10 anos. O Navio Pirata, o Rio Lento que cruza o Vulcão, os toboáguas Twister, Free Fall, Kamikase, Rocket Slide 1 e 2 fazem sucesso entre os visitantes que procuram a adrenalina da sensação de queda livre. No local está a maior piscina de ondas da cidade, na área Slide ficam as capsulas recém-inauguradas Rocket Slide 1 e 2, a tecnologia para o funcionamento das capsulas que permitem descidas de 4 e 10 segundos veio do Japão.

Se hospedar a poucos passos do parque é um atrativo a mais. O parque é cercado por hotéis, ficam em frente o Thermas diRoma, Exclusive e Villas diRoma.

Para os adeptos do “turismo de hotel” uma opção é conhecer um dos hotéis diRoma. Em fevereiro a rede permanecerá com as diárias de baixa temporada, com valores a partir de R$ para hospedagem em apartamento duplo, duas entradas diárias para o Acqua Park Splash e city tour para compras na cidade. O carro chefe é o Thermas diRoma que tem estrutura de clube, com 15 piscinas, sauna, parque aquático infantil, bar molhado, piscina raia, playground, academia, música ao vivo e bingo todas as noites no Bar Seresta. No mês de fevereiro as atividades recreativas serão incrementadas, vantagem para os hóspedes que pretendem ficar apenas dentro das instalações. O hotel tem opção de diárias com meia pensão inclusa para café da manhã e almoço ou jantar, destaque para o novo espaço Cozinha Show que prepara na hora e serve massas, guarnições e receitas rápidas, no café da manhã tem um cardápio que inclui omeletes e tapiocas.

Caldas Novas tem um comércio rico de artesanato em pedras brasileiras, doces caseiros variados, culinária local e destilaria. Tudo é bem localizado, de fácil acesso, e os hóspedes da rede diRoma tem a comodidade de um city tour para compras que explora também atrações locais como o Monumento das Águas, Shopping Serra Verde e o Jardim Japonês, um ponto diferenciado na cidade, construído na década de 80 e que une elementos como pedras, água, arranjos orientais e símbolos que remetem a reflexão, a paz e a conexão com a natureza, tal qual o paisagismo dos originais jardins japoneses.

Para mais informações e reservas em fevereiro: www.diroma.com.br 0800-648-9800

Diárias de baixa temporada 1º semestre nos hotéis diRoma em Caldas Novas (17/01 à 08/07/2021, exceto feriados e feriados prolongados)

O que inclui: Hospedagem em apto duplo para casal e duas crianças de até 10 anos (no mesmo apto), meia pensão (café da manhã e almoço ou jantar), *duas entradas por dia no Acqua Park (verificar no ato da reserva as condições para o L’Acqua diRoma). Inclui city tour para compras na cidade. Programação de lazer variada com recreação para todas as idades e hidroginástica na piscina.

Internacional Resort; diRoma Fiori (06 piscinas cada um); L’Acqua diRoma I, II, III, IV e V (Parque aquático exclusivo Jardins Acqua Park com 12 piscinas e toboáguas); Villas (04 piscinas) – A partir de R$ 461;

diRoma Exclusive (05 piscinas); Império Romano (06 piscinas); Piazza diRoma – A partir de R$ 491;

Thermas diRoma Hotel (15 piscinas) – A partir de R$ 683 – Inclui recreação infantil e adulto. Conta com parque aquático infantil e hidroginástica. À noite Bar Seresta com música ao vivo e bingo.