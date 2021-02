UNG está com inscrições abertas para bolsa-atleta

A Universidade UNG, localizada em Guarulhos, está com inscrições abertas para bolsa-atleta. Os selecionados terão direito a descontos de até 70% nas mensalidades durante todo o curso, seja na graduação ou na pós-graduação. As inscrições se encerram no próximo dia 15, e deverão ser feitas por meio do link https://bit.ly/3oLvadJ.

As modalidades que estão com seletivas abertas são handebol, voleibol, basquete, judô, boxe, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, tênis de mesa, tênis, xadrez, futsal e atletismo, tanto para os times masculino quanto para o feminino. Para aprovar um atleta, a comissão de esportes da UNG avaliará o histórico esportivo do candidato. Além da bolsa de estudo, a instituição também oferece espaços de treinamentos próprios, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes de Guarulhos.

Os inscritos que forem selecionados receberão um e-mail com a confirmação. Atualmente, a UNG é um celeiro de craques e conquistas esportivas. Nos últimos anos, o destaque ficou para o aluno e atleta da seleção brasileira de atletismo Alexsandro Nascimento de Melo, conhecido como o Bolt brasileiro, que estará na disputa das Olímpiadas de Tóquio, que ocorre neste ano.

Além dele, há mais cinco alunos-atletas da UNG em seleções de base e profissionais, nas modalidades handebol, vôlei e basquete. Dentre as conquistas, destaques para o bi Campeonato Paulista Universitário pela equipe de handebol masculino, Campeonato Paulista Universitário, no voleibol e no handebol masculino.

“A nossa principal função é formar atletas de alto rendimento para que ele possa evoluir nos esportes. Além disso, oferecemos a bolsa de estudos para que ele tenha opções de carreiras e possa evoluir também intelectualmente”, pontua a coordenadora de Esportes da UNG, Lucila Francisco.