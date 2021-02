Guarulhos avança para a fase amarela do Plano SP

Depois de quase um mês na fase laranja, a cidade de Guarulhos voltou à fase amarela (mais flexível) do Plano São Paulo. O anúncio foi feito pelo governador João Doria em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (05), no Palácio dos Bandeirantes.

Essa nova classificação vem dois dias depois de o governador anunciar que, nos finais de semana, a cidade não precisaria mais voltar à fase vermelha do plano, que só permite a reabertura do comércio essencial.

No entanto, ainda há uma recomendação para que as regiões do estágio amarelo sigam as medições do estágio vermelho após as 22h. A medida, que entra em vigor na próxima segunda-feira (08), acaba em uma semana. Na próxima sexta-feira (12), será anunciada uma nova reclassificação.

Na prática, poucas alterações serão feitas com a passagem para a fase amarela, visto que o trade já foi liberado na fase laranja. Porém, a ação claramente deixa o empresário mais confortável e com menos medo de fechar as portas novamente.

Apesar dos avanços, o município deve demorar para voltar à fase verde, a maior já alcançada.