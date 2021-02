Hospital Veterinário da UNG abre para novos atendimentos

O Hospital Veterinário da Universidade UNG, localizado em Guarulhos, está com agenda aberta para atendimentos. As consultas são diversas: clínica médica, cirurgias de pequenos animais, castração de cães e gatos, vacinação, emergências e clínica voltada a animais silvestres e exóticos. Os valores das consultas são a partir de R$ 50 com direito a retornos em até 15 dias, desde que na mesma patologia do primeiro atendimento.

As consultas precisam ser marcas previamente de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30, exceto em casos de urgência. Há a disposição exames laboratoriais, raio-x e ultrassom. Vale frisar que o tutor responsável pelo bichinho precisar ir munido de documento com foto para fazer a abertura de ficha. Caso haja histórico clínico, pode levar os exames do animal.

Ao todo, o local atua com onze especialidades de atendimentos, sendo elas: acupuntura, cardiologia, anestesiologia veterinária, dermatologia, oncologia veterinária, endoscopia, odontologia, neurologia, oftalmologia, eletroquimioterapia e oftalmologia.

“Atualmente, o Hospital Veterinário da UNG conta com uma ampla estrutura para proporcionar o melhor atendimento possível aos animais que chegam. Nossa maior preocupação é possibilitar os tratamentos adequados e necessários aos pets, para que eles possam viver mais e de forma saudável”, pontua Lourival Belizario de Oliveira, gestor do Hospital Veterinário.

Serviços

Hospital Veterinário Universidade UNG

Onde: Av. Otávio Braga de Mesquita, 210 – Vila Flórida, Guarulhos/SP

Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30.

Valor: A partir de R$ 50

Informações: WhatsApp (11) 2464-1152