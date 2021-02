Baião de Tudo reúne coletivos culturais de Guarulhos em festival multicultural online

Até o dia 30 de maio, o projeto Baião de Tudo – Coletivos Culturais em Rede promove programação com artistas e trabalhadores do setor cultural de Guarulhos. Durante as lives, veiculadas semanalmente pelo canal www.twichtv/baiaodetudo, são exibidas apresentações artísticas com shows, discotecagem, literatura e artes plásticas, além de atividades de formação com encontros sobre produção musical, operação de áudio, iluminação, MC, grafite, stencil e dança.

O evento tem como objetivo proporcionar experiência e troca artística, tornando inexistente a fronteira entre o público e o artista. Nesse contexto, o Baião de Todos oferece diferentes dinâmicas de interação, fomentando o interesse e o compartilhamento de conteúdo.

Baião de Tudo – Realizado com recursos federais da Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura), o projeto Baião de Tudo é fruto de uma conexão orgânica que se construiu ao longo de anos entre dois núcleos culturais distintos: Baquira Sistema de Som e Djanguru Sistema de Som. Em edição passada, o projeto reuniu mais de 60 artistas guarulhenses no Adamastor Centro.

Entre todas as particularidades de cada um dos núcleos culturais, o que salta aos olhos e ouvidos é o que ambos têm em comum: o conceito de ocupar espaços públicos, tornando-os acessíveis aos cidadãos, mesmo que temporariamente.

Confira a programação das lives com as apresentações artísticas e as atividades de formação

15 de fevereiro, segunda-feira, 20h, DJ Jah Muka

21 de fevereiro, domingo, 16h, DJ Choco Tunes

26 de fevereiro, sexta-feira, horário a confirmar, Bere Magalhães

7 de março, domingo, horário a confirmar, DJ BB Jupteriano

13 de março, sábado, horário a confirmar, DJ Vanessa Castro

15 de março, segunda-feira, horário a confirmar, Rim Chiaradia

8 de abril, quinta-feira, horário a confirmar, Jeh Donegá

10 de abril, sábado, horário a confirmar, Produção Musical – BB Jupteriano

18 de abril, domingo, horário a confirmar, SoundTalks – Jamil D’Janguru

21 de abril, quarta-feira, horário a confirmar, Iluminação – Tiê

27 de abril, terça-feira, horário a confirmar, Vivência Vogue – Cunnany

3 de maio, segunda-feira, horário a confirmar, Oficina de MC – Tio Natoman

16 de maio, domingo, horário a confirmar, Oficina de Stencil – Kadu SRPK

23 de maio, domingo, horário a confirmar, Oficina de Graffiti –Rim Chiaradia

30 de maio, domingo, horário a confirmar, Produção Cultural – Léo do Baquira

Serviço

Projeto Baião de Tudo – Coletivos Culturais em Rede

Lives com apresentações artísticas e atividades de formação

Até 30 de maio

Transmissão pelo canal www.twichtv/baiaodetudo