Carteira do Idoso pode ser solicitada pela internet

Desde o início deste mês a população idosa (acima de 60 anos) conta com a comodidade e a facilidade de fazer a solicitação da Carteira do Idoso sem sair de casa, pela internet, diretamente no site https://carteiraidoso.cidadania.gov.br, disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. Em 2020 Guarulhos contabilizou 4.929 solicitações presenciais do benefício. Em de janeiro deste ano houve mais 359 pedidos.

A Carteira do Idoso é voltada às pessoas com idade superior a 60 anos que não tenham como comprovar renda individual de até dois salários mínimos para a obtenção da gratuidade na passagem interestadual (ônibus, trem ou barco) ou de desconto de, no mínimo, 50% no valor da passagem. O benefício federal é assegurado pelo Estatuto do Idoso (lei 10.741/2003). Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é um pré-requisito para a emissão da carteira.

As solicitações também podem ser feitas presencialmente, tanto para inscrição no CadÚnico como para a solicitação do documento, nos seguintes locais: Centro de Referência da Assistência Social (Cras) mais próximo da residência; Central do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) localizado na avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima; Tenda do Busca Ativa (rua Adolfo Noronha, 49, Taboão); e nas unidades itinerantes do CadMóvel no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) e no Instituto Criança Cidadã Circo Escola (avenida 15 de Janeiro, 449, Cidade Seródio). Para isso, há a necessidade de o interessado agendar atendimento com antecedência por WhatsApp (94144-8095), telefone (2087-4270 e 2408-7020) ou email ([email protected]).



Serviço

Emissão da Carteira do Idoso pela internet: https://carteiraidoso.cidadania.gov.br

Agendamento para atendimento: Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via e-mail: [email protected]