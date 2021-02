Butantan começa a distribuir mais 5,6 milhões de doses de vacina ao Brasil

Governo de SP confirma aumento de 65% em relação ao que foi previsto inicialmente para o período entre 5 de fevereiro e 5 de março; doses serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações

O Governador João Doria anunciou nesta terça-feira (23), em coletiva realizada no Instituto Butantan, o início do envio das novas remessas de doses da vacina contra o novo coronavírus ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. No total, serão 5,6 milhões de doses no período de 5 de fevereiro a 5 de março, 65% a mais do volume previsto inicialmente.

“O Instituto Butantan hoje lidera a distribuição de vacinas no país. O Brasil vai receber, até 30 de abril, 46 milhões de doses da vacina e, até 30 de agosto, mais 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Até 30 de agosto nós teremos entregue 100 milhões de doses da vacina do Butantan”, destacou o Governador João Doria.

Nesta terça-feira (23), o Instituto Butantan fará a distribuição de 1,2 milhão de doses e, amanhã (24), serão entregues mais 900 mil frascos da vacina. Para 25, 26 e 28 de fevereiro ainda estão previstas liberações de 600 mil doses diárias. Desta forma, de hoje até domingo, São Paulo fornecerá um total de 3,9 milhões de doses ao PNI.

Logo início de março o IB vai disponibilizar mais 1,7 milhão de vacinas para a imunização do país, estando previstas remessas de 600 mil doses no dia 02/03, de 500 mil em 04/03 e de mais 600 mil para 05/03. Na soma total, serão 5,6 milhões de frascos de hoje até 5 de março.

No dia 5 de fevereiro, o Butantan já havia distribuído 1,1 milhão de doses. Portanto, apenas no período de um mês, entre 05/02 e 05/03, o instituto fornecerá o total de 6,7 milhões de vacinas. Somadas ao lote de 8,7 milhões entregues em janeiro, já são 15,4 milhões de doses para vacinação de brasileiros em todo o país.

As doses enviadas hoje fazem parte do lote de imunizantes envasados no Butantan com o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) enviado pela Sinovac Life Science, da China. O Instituto já entregou o que corresponde a 90% de todas as vacinas usadas na rede pública do país e vem criando uma força-tarefa para seguir envasando, em ritmo acelerado, doses para a entrega ao PNI. Uma das ações do Butantan foi, por exemplo, dobrar seu quadro de funcionários para atender a urgência necessária para o momento.

Vacinação em São Paulo

O estado de São Paulo ultrapassou a marca de 2 milhões de vacinações contra o coronavírus às 18h17 do último domingo (21). Na manhã desta terça-feira, o Vacinômetro apontava 2.070.040 vacinas aplicadas, sendo 1.665.803 da primeira dose e outras 407.237 para a segunda dose. A vacinação por município pode ser acompanhada em tempo real no Portal do Governo: https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.