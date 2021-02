Drum Ubuntu apresenta nova série de encontros virtuais com músicos de Guarulhos

Apresentar a trajetória de músicos e musicistas diversos em um bate-papo descontraído e cheio de histórias dos palcos, estúdios e bastidores da música. Em março, o baterista e percussionista Landão Jessé apresenta a nova série de encontros virtuais Drum Ubuntu. As apresentações online, que acontecem nos dias 1º, 8, 15, 22 e 29 de março, segundas-feiras, às 17h, são transmitidas pelo canal oficial do evento no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZW5KrasjqSsMQfZ054juLg.

Na próxima segunda-feira (1º) a live Drum Ubuntu convida o percursionista e colunista Marcelo Lacerda. No dia 8, a cantora, compositora e atriz Célia Nascimento encanta o programa com sua presença marcante.

O violinista, compositor e arranjador Anderson Viana participa do evento no dia 15. No dia 22, é a vez do contrabaixista Ronnie Oliveira distribuir seus grooves no programa. No encerramento do mês de março, o Drum Ubuntu conta com a participação do baterista Weslei Ribeiro.

O formato digital do projeto Drum Ubuntu foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, junto ao Funcultura e à Secretaria da Cultura de Guarulhos. Sua idealização parte do conceito de Ubuntu, de origem africana, sustentada por pilares como respeito e solidariedade e trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras.

Para saber mais sobre o projeto acesse as redes sociais do Drum Ubuntu no Facebook (https://www.facebook.com/DRUMUBUNTU) e no Instagram (https://www.instagram.com/drumubuntu).

Serviço

Drum Ubuntu – Programação

1º de março: Marcelo Lacerda

8 de março: Cellia Nascimento

15 de março: Anderson Vianna

22 de março: Ronnie Oliveira

29 de março: Weslei Ribeiro

Segundas-feiras, às 17h

Evento online transmitido pelo YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZW5KrasjqSsMQfZ054juLg