Ensaio fotográfico gratuito retrata a força e a beleza da ancestralidade negra

Retratar a força e a beleza da ancestralidade negra é o objetivo do projeto Ewa – Beleza Ancestral, ensaio fotográfico gratuito que até o dia 8 de março está com inscrições abertas para mulheres negras e mulheres trans negras. O projeto foi contemplado pelo edital Funcultura, da Secretaria de Cultura de Guarulhos, e é realizado com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Para participar as interessadas devem morar em Guarulhos, serem maiores de 18 anos e preencher formulário de inscrição disponível no link http://bit.do/belezaancestral. No momento da inscrição é necessário ainda enviar uma foto de rosto e uma foto de corpo, com tamanho máximo de 5 megabytes para cada arquivo.

Além de reafirmar outros tipos de beleza, diferentes do padrão pré-estabelecido, a iniciativa ressalta a diversidade étnica africana, valorizando seus traços marcantes e inconfundíveis, a beleza do movimento dos corpos, a delicadeza do olhar, a força dos cabelos e o brilho que suas peles refletem.

Ewa – Beleza Ancestral é um projeto idealizado pela maquiadora e produtora Erica Cardial, especialista em pele negra que desde 2012 trabalha na área da beleza como maquiadora. Erica desenvolve maquiagem para escolas de samba e atua também com maquiagem para TV, filmes e videoclipes.

Para saber mais sobre o projeto Ewa acesse https://www.facebook.com/belezaancestral.

Você também pode conferir outros eventos culturais que acontecem na cidade em https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Ensaio Fotográfico – Ewa – Beleza Ancestral

Inscrições gratuitas até 8 de março

Para se inscrever acesse http://bit.do/belezaancestral

Classificação: 18 anos