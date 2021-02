GRU Airport opera abaixo da capacidade e registra mais de 2 milhões de viajantes no primeiro mês de 2021

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou no primeiro mês de 2021 a movimentação de mais de 2,2 milhões de passageiros. As fortes restrições de movimentação e fechamentos de países e cidades impostas pela pandemia da covid-19 resultaram na redução de 46% quando comparado com os números contabilizados no mesmo período de 2020 quando a concessionária registrou 4,2 milhões de passageiros e 27,3 mil pousos e decolagens (nacionais e internacionais).

Em de dezembro de 2020, estiveram no aeroporto cerca de 2,28 milhões de passageiros. Nesse período, foram registrados 17.248 pousos e decolagens (nacionais e internacionais).

Voos nacionais – O mês de janeiro registrou cerca de 1.9 milhões de passageiros com origens ou destinos nacionais, em uma média de diária de 481 pousos e decolagens. Esses números ainda representam uma redução de 32 % quando comparado com a movimentação do mesmo período do 2020, onde foram processados, em média, 95,4 mil passageiros por dia em destinos nacionais.

Por conta do fechamento de fronteiras causadas pela pandemia, o tráfego doméstico ainda continua sendo o mais representativo, registrando cerca de 87% do total de passageiros processados.

Voos internacionais – O tráfego internacional representou apenas 13% do volume de passageiros total que passaram pelo aeroporto, totalizando cerca de 9,4 mil passageiros por dia. Quando comparado com o mesmo período de 2020, apresenta uma queda de 77,1%, quando foram transportados cerca de 41 mil passageiros por dia.

Cargas – O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, administrado pela GRU Airport, movimentou em janeiro de 2021 cerca de 19 mil toneladas entre importação e exportação. Comparado com o mesmo período do ano anterior, esses números representam um crescimento de 3% na exportação.

Entre os itens mais transportados nesse período estão fármacos, partes e peças automotivas, têxtil, alimentos, maquinários, peças aeronáuticas e devido a sua malha aérea e conectividade, o aeroporto também vem se destacando na distribuição do comércio eletrônico.

O terminal, foi a principal porta de entrada para cargas farmacêuticas no Brasil, especialmente aquelas dedicadas ao combate da pandemia de COVID-19, fechando o mês com 51% do Market share do segmento.

Diante de um cenário extremamente desafiador e com a diminuição da capacidade dos voos internacionais de passageiros, a equipe do Terminal de Cargas de GRU trabalha para manter o setor aquecido. No mês janeiro duas companhias iniciaram operações não regulares no TECA. Uma delas é a Scandinavian Airlines System, SAS, uma linha aérea multi-nacional da Suécia, Noruega e Dinamarca. A outra empresa é TUI Airlines, companhia aérea holandesa de charter que opera de um hub no Aeroporto de Amsterdã-Schiphol. Ambas empresas vieram para o Brasil para abastecer o setor automotivo e criar oportunidades de novos negócios em meio a uma pandemia sem precedentes.

Desde o início do mês de fevereiro, o TECA (Terminal de Cargas), também está com oportunidade de investimento logístico em um dos maiores terminais de cargas do Brasil. Os interessados na construção e comercialização de galpões no Terminal de Cargas poderão ocupar uma área de 65 mil m², dividida em quatro partes, com oportunidades de negócio para armazéns de carga dentro da zona primária do aeroporto e com acesso direto ao pátio de aeronaves. Os interessados nesse processo podem ter mais detalhes acessando o site da GRU Airport.

O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos é o maior complexo aeroportuário do Brasil coberto por uma área de 99 mil m². O Complexo logístico, que já possui a certificação CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators) da IATA, está atuando para obter, em 2021, as certificações OEA (Operador Econômico Autorizado) da Receita Federal e CBPDA (Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem) da ANVISA, que confirmarão os altos índices de segurança e boas práticas no manuseio de produtos farmacêuticos no terminal.

Ambiente seguro – Como forma de oferecer bem-estar e segurança aos viajantes durante este momento de pandemia, a GRU Airport implantou diversas medidas preventivas, conforme orientações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para conscientizar e prevenir a transmissão de covid-19 no aeroporto. Entre as ações adotadas, cabe destacar as sinalizações indicando as regras de distanciamento social e uso de máscaras faciais, instalação de mais de 300 dispensers de álcool gel em pontos de maior circulação de pessoas, possibilidade de consultar o painel de voos por meio de QR Code para evitar aglomerações nas áreas próximas às telas informativas e, como medida adicional às recomendadas pelo órgão oficial, aferição de temperatura nos controles de acesso aos embarques.