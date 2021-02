Projeto Teatro Social leva espetáculos de qualidade à população vulnerável e promove reflexão

A partir do dia 3 de março até o mês de maio, a Cia. De Teatro PimentArdida dá início à turnê do Projeto Teatro Social, iniciativa que tem como objetivo levar espetáculos até escolas da periferia de Guarulhos. A primeira apresentação, Ubu Rei, acontece no próximo dia 3 na EE Ponte Alta V, no Jardim Ponte Alta, nos períodos manhã e tarde. O espetáculo gratuito tem classificação de 12 anos, é restrito à comunidade escolar e segue todos os protocolos sanitários de higiene e segurança contra o coronavírus.

O projeto, concebido em 2019, reúne em seu portfólio, além de Ubu Rei, as montagens Inferno Nacional, O Capital – Arlequins Apresenta Marx e O Assassinato de Manoel Soares. Após o primeiro espetáculo, a itinerância pelas escolas do município ocorrerá todas as quartas, quintas e sextas. Alguns dos espetáculos confirmados no mês de março são: (dia 4) – EE Professor Mário Nakata, Parque São Miguel – Inferno Social; (dia 12) – EE Lindamil Barbosa de Oliveira, Jardim Nova Cidade – O Capital; (dia 19) – PEI Celso Piva, Jardim Moreira – O Capital.

Com os espetáculos, a Cia de Teatro PimentArdida busca aguçar o interesse de populações vulneráveis por esse tipo de evento teatral. De acordo com os idealizadores do projeto, as pessoas não fazem parte do circuito cultural e o grupo teatral quer suprir essa demanda por conhecimento. Reflexão sobre sociedade e cidadania são temas que entram na pauta da trupe ao final de cada apresentação em debates com o público.

A atual temporada do projeto Teatro Social foi contemplada pelo edital do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, FunCultura, e será realizada com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

SINOPSES

Ubu Rei (Classificação: 12 anos) – Mãe Ubu convence pai Ubu a usurpar o trono do rei Venceslau da Polônia. Logo que assume o poder pai Ubu é simpático ao povo, mas em breve se torna um tirano. Manipulação, traição e ambição são os pontos abordados nesse clássico do teatro.

Inferno Nacional (Classificação: 11 anos) – Um adolescente está em um ambiente desconhecido e hostil, conhecido como inferno. Por não concordar com sua permanência nesse local ele começa a causar conflitos por questionar as regras. Para sair ele precisa vencer o diabo em um programa de televisão no estilo talk show. A alienação é o tema de reflexão da peça.

O Capital (Classificação: 11 anos) – Arlequins Apresenta Marx – A narradora Impostora lê trecho de livros, e o primeiro é Robinson Crusoé. Nele ela já começa a colocar a visão capitalista da troca de trabalho por mercadoria. Trechos de livros de Karl Marx são lidos e o conflito capital x mão de obra é escancarado em cada cena. A exploração de pessoas por seu semelhante é o debate proposto pela montagem épica.

O Assassinato de Manoel Soares (Classificação: 14 anos) – Um homem com o coração carregado de ódio decide contratar um pistoleiro para matar seu desafeto Manoel Soares. Preço acertado e pago, o homem sai à caça de sua vítima, mas ao encontrá-la tem uma surpresa antes de cometer o crime. Ansiedade, depressão baixa autoestima, as doenças do terceiro milênio, são retratadas nessa apresentação ambientada na década de 1930 em São Paulo.

Cia. De Teatro PimentArdida – Idealizada em 2016 por Ítalo Soares e com apoio de alunos do projeto cultural teatral “Teatro na Comunidade”, desenvolvido no município de Guarulhos, com o encerramento de suas atividades no ano de 2015 os profissionais decidiram oficializar seu trabalho com a finalidade de levar arte e cultura para a população das periferias por meio de montagens teatrais. A Cia. De Teatro PimentArdida conta com vários espetáculos em seu curriculum desde a sua criação. O grupo participou de festivais e mostras em cidades da região metropolitana de São Paulo. No final de 2020 teve seu trabalho reconhecido com a aprovação pela Lei Aldir Blanc de três projetos: “Ubu Rei”, “Inferno Nacional” e “Tetro Social”.

Para saber mais sobre a Cia. De Teatro PimentArdida acesse a fanpage da trupe no Facebook: https://www.facebook.com/CiaPimentardida e Instagram @tspimentardida & @ciapimentardida. Você também pode encontrar mais eventos culturais que acontecem na cidade no endereço https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.