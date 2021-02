Prefeitura de Guarulhos apresenta projeto de implantação de arena multiuso

Da Redação

A Prefeitura de Guarulhos apresentou nesta sexta-feira (26), no auditório do Paço Municipal, o projeto preliminar da arena multiuso de esportes da cidade, que será implantada na área do Ginásio Fioravante Iervolino. Representantes de importantes instituições da área, como Apage Bask, Acrorit, Coliseu Boxe Center, Vôlei Guarulhos, AD Guarulhos, Facex, Aprov, Agkb Kick Boxing, Instituto Estrela, Hérkules Handebol, CA Guarulhense e Uceg acompanharam o evento, bem como o secretário de Governo, Edmilson Americano.

A apresentação destacou os benefícios a serem proporcionados ao desenvolvimento do esporte em Guarulhos, com recursos de outorga a serem revertidos em construção, reforma e revitalização de equipamentos esportivos, além do fomento do esporte amador e de base. Para o secretário de Esporte e Lazer, Rogério Hamam, a arena multiuso será um divisor de águas para o esporte de Guarulhos.

“Teremos o melhor equipamento esportivo do Estado e certamente estaremos aptos a receber competições nacionais e internacionais de qualquer modalidade”, afirmou Hamam.

Já Anderson Marsili, gestor esportivo doVôlei Guarulhos, parabenizou a gestão municipal pela iniciativa e afirmou que o projeto é um indício de que o esporte está recebendo atenção.

“Foi uma belíssima apresentação. Será um equipamento essencial para elevar ainda mais o esporte de Guarulhos, que vai impactar muito a prática esportiva de alto rendimento na cidade”, disse Marsili.

Consulta pública – A Prefeitura de Guarulhos abrirá na próxima segunda-feira (1º) a consulta pública sobre a concessão de direito real de uso para construção, implantação, modernização, gestão, operação e manutenção de arena multiuso coberta no município.

Até o dia 1º de abril o Departamento de Licitações e Contratos receberá as sugestões, opiniões e críticas formuladas pela população pelos e-mails [email protected] e [email protected] ou fisicamente protocoladas na Secretaria da Fazenda, na avenida Salgado Filho, 886, Centro.

Os documentos e informações podem ser obtidos no link http://licitacoes.guarulhos.sp.gov.br/todaslicitacoes/. Além disso, uma audiência pública acontecerá no dia 18 de março, às 10h, no Adamastor Centro, situado na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo, para dialogar com a população e as instituições de esporte na cidade.