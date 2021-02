Bosque Maia ficará fechado ao público de segunda a quarta-feira para vacinação contra a covid-19

O Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº – Centro) estará fechado ao público de segunda-feira (1º) a quarta-feira (3) para mais uma etapa de aplicação das vacinas contra a Covid-19 em Guarulhos. No local, das 9h às 17h será feita a aplicação da segunda dose para os idosos com idade a partir de 90 anos e profissionais de saúde, por meio do sistema drive-thru (carro) e atendimento também para quem for sem carro. Esse mesmo público também terá a opção de se imunizar contra a doença no CEU Pimentas (Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas).

De acordo com a Secretaria de Saúde, para tomar a segunda dose, as pessoas devem, obrigatoriamente, apresentar o comprovante da aplicação da primeira dose, além de documento de identidade com foto e CPF.

Vacinação + 80Já o início da imunização dos idosos com 80 anos ou mais será feita a partir desta segunda-feira (1º), das 9h às 16h, também no sistema drive-thru, em sete UBS e uma escola municipal, com a vacina AstraZeneca/Oxford, cujas doses foram disponibilizadas ao município nesta quinta-feira (25). A recomendação é para que esse público leve CPF, cartão SUS, documento com foto e também um comprovante de residência.Os locais de vacinação para esse público são os seguintes: UBS Ponte Grande (rua Oswaldo Agostinho, 17, Ponte Grande); UBS Cecap (rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap); UBS Morros (rua Delmiro, 299, Jardim dos Afonsos); UBS Inocoop (rua Elias Dabarian, 310, Inocoop); UBS Carmela (avenida Serra da Mantiqueira, 585, Vila Carmela); UBS Uirapuru (estrada Velha Guarulhos-São Miguel, 992, Jardim Santa Helena); UBS Jurema (rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações); e na Escola da Prefeitura Lino Ferreira de Oliveira (rua Maria Luísa Périco, 263, Jardim Acácio).