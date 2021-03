Guarulhos vacina 9.646 pessoas contra a covid-19 nesta segunda-feira

A Prefeitura de Guarulhos aplicou 9.646 vacinas contra a covid-19 nesta segunda-feira (1º), sendo 4.846 doses da AstraZeneca em idosos de 80 anos ou mais, que começaram a ser imunizados nesta data em sete UBS e uma escola municipal da cidade, e 4.509 doses administradas no Bosque Maia e CEU Pimentas, quantidade equivalente à segunda aplicação na população com idade igual ou superior a 90 anos e também em profissionais de saúde que tomaram a primeira nesses locais. Além disso, foram administradas outras 291 em moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

A campanha prossegue nesta terça-feira (2), das 9h às 16h, nas UBS Ponte Grande, Cecap, Morros, Inocoop, Carmela, Uirapuru, Jurema e também na do Jardim Acácio, onde a imunização está ocorrendo na escola próxima (EPG Lino Ferreira de Oliveira, localizada na rua Maria Luísa Périco, 263) para os idosos com idade igual ou maior que 80 anos. Já a aplicação da segunda dose para os de 90 anos ou mais e para os profissionais de saúde de consultórios e clínicas particulares será mantida nos polos Bosque Maia e CEU Pimentas, das 9h às 17h.

Aqueles que vão tomar a segunda dose devem apresentar obrigatoriamente o comprovante da aplicação da primeira, além de documento de identidade com foto e CPF. Já a recomendação para os idosos de 80 anos ou mais é para que levem CPF, cartão SUS, documento com foto e também um comprovante de residência.

Além da campanha nas oito UBS e nos dois polos com as doses remanescentes desta segunda-feira, sendo 4.846 da AstraZeneca e 4.509 da Coronavac (para segunda aplicação), as equipes de saúde prosseguirão nesta terça-feira com a imunização de 442 idosos de ILPIs, bem como aplicarão a segunda dose em 56 indígenas na UBS Cabuçu. De acordo com os dados provisórios sujeitos a alteração do Sistema Vacivida, Guarulhos acumulava até as 13h desta segunda-feira 44.401 doses administradas contra a covid-19.