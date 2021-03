Votação popular seleciona o melhor curta da mostra competitiva do Festival Filme Possível

O Festival de Cinema Filme Possível, evento 100% online e gratuito viabilizado pelo Funcultura de Guarulhos e pela Lei Aldir Blanc, iniciará nesta quarta-feira (3) a votação popular para eleger o vencedor da Mostra Competitiva de Curtas. A escolha acontece na fanpage do festival no Facebook, no endereço https://www.facebook.com/filmepossivel. Quem quiser participar desse processo tem até o dia 17 de março para fazer a escolha.





Ao todo, 12 produções participam dessa edição: Tô Indo, de Leonardo Henrique Silva; Interrogação (ou psicopatia legalizada), de Moisés Pantolfi; Grupos de Família, de Renato da Silva Santos; Um filósofo na Quebrada, de Daniel Neves de Andrade; Fusca Azul, de Wesley Gabriel; Marta Morta, de Rubens Mello; O Auxílio, de Rafael dos Anjos; Ponteiros, de Tirza Rocha Araújo; Pinos Mágicos Atacam IV – A Vingança, de Moisés Pantolfi; Palavras deste Chão, de Janaína Reis; Um Dia de Várzea, de Renato Queiroz Alves; e Nuvem Baixa, de André Okuma.

Além do troféu, os participantes concorrem a quatro horas de mentoria em produção. Todas as obras podem ser assistidas no canal do festival no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/channel/UC7BNNTUKacX4hei_u1nGqsw. Os curtas que disputam o prêmio foram produzidos em Guarulhos ou por realizadores guarulhenses entre os anos de 2018 e 2021.

“Esse formato de votação popular é muito interessante e considero o prêmio muito honroso, pois é o público quem decide o melhor filme. E essa é uma das essências do audiovisual, a escolha da audiência. Além da votação pelo júri popular, haverá também a escolha pela organização do festival, composta por um júri técnico, com mais premiações”, explica Guilherme Severo, idealizador do festival.

Para informações sobre as demais atividades do festival acesse http://www.filmepossivel.com.br.

Para saber mais sobre os eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Festival de Cinema Filme Possível

Mostra Competitiva de Curtas – Júri Popular

Entre os dias 3 e 17 de março

Votação online aberta ao público disponível no Facebook: https://www.facebook.com/filmepossivel