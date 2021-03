Número insuficiente de parlamentares impossibilita realização de Sessões Extraordinárias

Da Redação

[email protected]

As Sessões Extraordinárias previstas para serem realizadas na tarde desta quarta-feira (03) na Câmara de Guarulhos não puderam ser realizadas. Por causa do número insuficiente de parlamentares todas as deliberações foram canceladas.

As proposituras previstas para esta tarde devem ser apreciadas na próxima Sessão. Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus as Sessões da Câmara estão sendo realizadas apenas de forma virtual. Todas as deliberações são transmitidas, ao vivo, pela TV Câmara Guarulhos, no Canal 7 da Net e nas redes sociais da Câmara.