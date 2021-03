Guarulhos recebe 6.310 doses da Coronavac para campanha de vacinação dos idosos contra covid-19

Da Redação

[email protected]



Após a suspensão da vacinação de idosos por falta de vacinas em cidades da região, os municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) receberam nesta quinta-feira (04) um novo lote com 14.300 doses de CoronaVac que serão destinadas à aplicação de primeira dose em idosos da faixa etária de 80 a 84 e de 77 a 79. Guarulhos foi contemplada com 6.310 unidades.

Os imunizantes foram retirados pelos municípios no Grupo de Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes (GVE) ao longo do dia. Para o público entre 80 e 84 anos da região foram disponibilizadas 4.630 vacinas. Já para idosos de 77 a 79 anos foram enviadas 9.670 doses. O lote, segundo o GVE, encerra o envio de doses para os idosos entre 80 e 84 anos.

A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde, Adriana Martins pontuou que o quantitativo de vacinas é baixo para a imunização dos idosos, sobretudo para o público que possui entre 80 e 84 anos, que não receberá novas vacinas.

A coordenadora também voltou a lamentar a falta de comunicação do Estado sobre envio das doses, pegando os municípios de surpresa, sem que haja tempo hábil para planejamento da campanha de vacinação, bem como reforçou a necessidade de novas doses para imunização de trabalhadores da saúde, que não foram atendidos em sua totalidade.

“Os municípios foram informados hoje do recebimento deste novo lote, o que comprometeu o planejamento de todos. Além disso, aguardamos a disponibilização de novas doses para a complementação do público de trabalhadores da saúde que têm direito à vacinação de acordo com o Plano Nacional de Imunização”, disse.

Com esta remessa, a região do Condemat recebeu 184.290 doses de vacinas divididas em sete lotes desde o dia 20 de janeiro, sendo 128.031 de primeira dose e 56.259 de segunda dose. O consórcio segue questionando o Governo do Estado sobre o quantitativo a ser enviado para cada público nos municípios e os critérios adotados para a definição do quantitativo.