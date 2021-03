Projeto Era Virtual Museu Guarulhos promove valorização da história e das memórias da cidade

Na próxima terça-feira (09), às 20h, acontece o lançamento do projeto Era Virtual Museu Guarulhos, iniciativa que objetiva apresentar o município de forma inédita e atual, valorizando sua importância e beleza e contribuindo para a manutenção de suas memórias e consolidação de uma cidade mais bonita e sustentável. O evento de lançamento será transmitido pela fanpage do projeto no Facebook, no endereço https://www.facebook.com/museuvirtualguarulhos.

O Era Virtual Museu Guarulhos conta com várias atividades online gratuitas, também oferecidas pela fanpage no Facebook, como cursos, rodas de conversa e museu itinerante com exposições em vários pontos da cidade. Além disso, o projeto promove os circuitos históricos Caminhos do Ouro e Colinas Serras e Águas, que mostram aos participantes 30% da beleza natural da cidade, passando por áreas de potencial turístico e histórico, importantes e com grandes revelações do passado da cidade.

Com isso, o projeto também revela a cidade de Guarulhos de forma inédita e atual, transformando-a em um museu virtual aberto por meio de um site traduzido em português, espanhol e inglês que conta sua história desde a formação geológica e natural, passando pelos períodos colonial, imperial, republicano até os dias de hoje.

Idealizado pela ONG Eco Social Água Azul, Era Virtual Museu Guarulhos é um projeto beneficiado pela Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o Funcultura, da Secretaria de Cultura.

Para saber mais acesse o site (https://www.eravirtualmuseuguarulhos.com.br/) e as páginas do projeto Era Virtual Museu Guarulhos no Facebook (https://www.facebook.com/museuvirtualguarulhos) e no Instagram (https://www.instagram.com/museuvirtualguarulhos/).

Confira a programação

9 de março, 20h

Lançamento do projeto Era Virtual Museu Guarulhos

10 de março, às 19h

Roda de conversa com o pesquisador da história guarulhense Elton Soares de Oliveira e o professor e biólogo Ericson Ferreira.

15 a 18 de março, das 19h às 21h

Curso online “Guarulhos: Conectando Destinos e Informações – História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente”, ministrado pelo pesquisador da história da cidade Elton Soares de Oliveira e pelo professor e biólogo Ericson Ferreira.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

