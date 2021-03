Seguro-desemprego pode ser solicitado online durante a fase vermelha

As unidades do Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet) de Guarulhos estão fechadas pelo menos até 19 de março, duração prevista da fase vermelha do Plano São Paulo, do governo estadual. Desta forma, para serviços em que é necessário seguir um prazo determinado pelo Ministério da Economia, como a solicitação do seguro-desemprego, e para que a população não seja prejudicada, a Secretaria Municipal do Trabalho está auxiliando a população remotamente.

A orientação é para que a população faça a solicitação de forma online pela plataforma denominada “Gov.BR”, disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, acessível para Android e iOS, ou no site www.gov.br. Após isso, é necessário entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 2475-9717 para que a pasta libere o pedido.

Além disso, o telefone e e-mail citados acima também podem ser utilizados para tirar dúvidas sobre esses e outros assuntos, como agendamento para retirada de encaminhamento para vagas de emprego, emissão online de carteira de trabalho etc.