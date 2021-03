FPF confirma que Paulistão não terá rodada no próximo fim de semana

A Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes se reuniram em encontro virtual nesta quinta-feira e decidiram que o Campeonato Paulista não terá rodada no próximo fim de semana. Os oito jogos previstos estão por enquanto suspensos, já que a entidade optou por não transferir as partidas para outro Estado. A mudança de sede havia sido planejada inicialmente para evitar a restrição de atividades esportivas em São Paulo.

A opção por entrar na Justiça com um mandado de segurança para realizar os jogos em São Paulo foi descartada pelos clubes. Apesar de a FPF ter essa vontade, as equipes preferiram não judicializar o caso por enquanto. Em nota oficial, a FPF explicou que a suspensão desta rodada não significa que os demais jogos previstos também serão desmarcados. Haverá um novo encontro na segunda-feira pela manhã para analisar os próximos passos.

A FPF explicou também que continuará em contato contínuo com o governo de São Paulo, CBF e autoridades de outros Estados para viabilizar a realização dos jogos da próxima semana. Até agora, o campeonato está com nove partidas suspensas: oito do fim de semana e mais o encontro entre São Bento e Palmeiras, que seria realizado na última quarta-feira em Belo Horizonte.

O encontro foi convocado em caráter de emergência pela FPF nesta manhã. A entidade reuniu os clubes após as tentativas anteriores de manter o campeonato não terem sucesso. A primeira investida foi em tentar convencer o governo estadual. Depois, a FPF acionou o Ministério Público (MP). Na sequência a opção se tornou procurar um outro Estado para receber as partidas, mas Rio de Janeiro e Minas Gerais vetaram a ideia.

Os últimos jogos do Campeonato Paulista foram realizados no fim de semana passado. Desde a última segunda-feira entrou em vigor em todo o Estado a chamada fase emergencial de combate à pandemia. Até dia 30 de março está prevista a aplicação de medidas rígidas e a suspensão de atividades esportivas coletivas O período de 15 dias coincide com a realização de 25 partidas do Estadual.