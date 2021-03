GCM atende 29 chamados de aglomeração em apenas três dias

A Guarda Civil Municipal de Guarulhos (GCM), no período noturno de 15 a 17 de março, atendeu 29 chamados sobre perturbação do sossego público e aglomeração de pessoas pelo telefone de emergência 153. Todas as denúncias foram atendidas in loco por equipes da GCM, que resolveram o problema após diálogo com as partes envolvidas. Na soma de todos os casos havia mais de 150 pessoas envolvidas.

Dentre os locais que foram visitados constam bares, praças, academias, postos de gasolina, boates e residências localizados nos bairros Centro, Vila Galvão, Jardim City, Vila Barros, Jardim Cumbica e Pimentas. Outras seis denúncias não foram atendidas por falta de detalhamento de informações.

Ressalte-se que sempre houve denúncias de perturbação ao sossego nos finais de semana, mas estão se tornando corriqueiras intervenções em dias úteis, o que demonstra o desrespeito e a falta de colaboração das pessoas nesta fase de recrudescimento da pandemia.

O comandante da GCM, Francisco Borotta, diz que é preocupante a situação e que a corporação está alerta. “Neste momento difícil a GCM tem um papel muito importante, pois está agindo de forma firme para resguardar os cidadãos, assim como os munícipes têm de ter a consciência que estamos numa fase crítica da pandemia e evitar aglomerações é uma questão de preservar a vida”.