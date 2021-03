Juntas Militares de Guarulhos ficam sem atendimento presencial até 30 de março

As Juntas Militares de Guarulhos não terão atendimento presencial até o próximo dia 30 de março. A decisão atende ao decreto municipal número 37.817, de 15 de março, referente à fase emergencial do Plano São Paulo, do governo estadual.

Os atendimentos serão por telefone ou e-mail e irão garantir suporte aos cidadãos guarulhenses que precisem se alistar este ano e também para aqueles que possuem alguma pendência com o serviço militar brasileiro.

Orientações também serão fornecidas para aqueles que desejam utilizar os serviços do site ou do aplicativo do serviço militar.

Serviço

Site: www.alistamento.eb.mil.br

JSM-013 (Junta Militar de Guarulhos da Região Centro). Telefone: 2409-9868 ou pelo e-mail [email protected]

JSM -116 (Junta do Serviço Militar de Guarulhos Pimentas). Telefone: 2414-1573 ou pelo e-mail [email protected]