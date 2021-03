Guarulhos começa a vacinar idosos cadastrados de 69 anos ou mais nesta sexta-feira

A Prefeitura de Guarulhos mais uma vez vai seguir o calendário estadual de vacinação contra a Covid-19, antecipando para esta sexta-feira (26) o início da imunização de idosos de 69 anos ou mais que já efetuaram o cadastro no site https://www.guarulhos.sp.gov.br/form/cadastro-de-vacinacao. O município recebeu 21.180 doses para esse público e irá reservar metade delas para garantir a segunda aplicação.

Simultaneamente à convocação das pessoas de 69 anos ou mais, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) seguirão chamando os idosos das demais faixas etárias contempladas até agora que já efetuaram cadastro mas ainda não receberam a primeira dose da vacina. Por meio do CEP informado no formulário do site o sistema direciona o cidadão para vacinação na UBS mais perto de sua residência.

Por isso, é importante que o CEP seja preenchido corretamente, assim como o número do telefone da pessoa, uma vez que a convocação é feita por meio de contato telefônico. O cadastramento no site da Prefeitura é obrigatório para receber a vacina e segue disponível para idosos de 60 anos ou mais, além de profissionais de saúde que ainda não tomaram a primeira dose.

O preenchimento do formulário online deve ser feito mesmo por aqueles que se cadastraram no Portal Vacina Já, do governo estadual, uma vez que esta plataforma estadual serve apenas para facilitar a inserção dos dados do vacinado no sistema nacional Vacivida.