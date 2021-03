Guarulhos lança campanha Vacinação Solidária para doação de alimentos em UBS

A Prefeitura de Guarulhos lança a campanha Vacinação Solidária, coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, para arrecadar alimentos não perecíveis às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A partir da próxima segunda-feira (29) as pessoas que forem a uma das 69 UBS se vacinar podem colaborar com a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível. A doação não é obrigatória e nem interfere no direito de se vacinar.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, destaca a importância da participação dos munícipes na ação. “Neste momento em que muitas famílias estão necessitando de auxílio, esperamos contar com a solidariedade de cada um. Aqueles que sentirem no coração e puderem colaborar com um quilo de alimento não perecível podem entregar a doação nas caixas coletoras que colocaremos nas UBS, as quais servirão para atender as pessoas que neste momento tão difícil estão precisando da ajuda de todos nós”, afirmou Elen.

Comerciantes, empresários e a população em geral também podem fazer doações de alimentos não perecíveis na sede do Fundo Social de Solidariedade (alameda Tutóia, 534, Gopoúva), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2472-5176.