Guarulhos vai vacinar idosos de 68+ contra a covid-19 a partir de segunda-feira

Guarulhos inicia a partir da próxima segunda-feira (05) a vacinação contra a covid-19 de idosos com idade igual ou superior a 68 anos. Portanto, todos aqueles que efetuaram o cadastro para tomar a vacina na cidade já serão convocados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para comparecimento e imunização.

O cadastro pode ser efetuado por todos aqueles com 60 anos ou mais. A Secretaria de Saúde recomenda que seja feito pelo site da Prefeitura (https://www.guarulhos.sp.gov.br/form/cadastro-de-vacinacao), para facilitar o acesso dos idosos à vacina de forma organizada, sem aglomeração e em local próximo da residência. Todas as UBS estão respeitando rigorosamente o calendário de vacinação, de acordo com a faixa etária contemplada, e convocando os mais velhos primeiro.

Vale destacar que, mesmo as pessoas que fizeram preencheram os dados no site estadual Vacina Já, precisam se cadastrar em Guarulhos para receber a primeira dose da vacina. É importante também informar o CEP correto para que a pessoa seja direcionada à UBS mais próxima da residência, bem como um número de telefone válido, porque é através dele que as equipes de Saúde farão a convocação.

Para aqueles que não têm condições de efetuar o cadastro online, a Prefeitura também disponibilizou a Central GRU Vacina, que atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h, através do telefone (11) 4968-8870.

Guarulhos já vacinou até o momento 110.230 pessoas contra a covid-19. Os dados, extraídos do Sistema Vacivida às 13 horas desta quarta-feira (31), são provisórios e sujeitos a alterações.