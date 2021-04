Em plena pandemia, governo federal paga R$ 3 milhões a Record por direitos de ‘Os Dez Mandamentos’

O governo federal gastou R$ 3,2 milhões para adquirir os direitos de exibição da novela Os Dez Mandamentos (2015), da Record, para a TV Brasil. Segundo informações publicadas no Diário Oficial da União em 30 de março, o valor se refere ao “licenciamento dos direitos de exibição da obra audiovisual” e tem duração até 15 de novembro de 2022.

A compra foi feita pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), que fica sob o guarda-chuva do Ministério das Comunicações, atualmente comandado por Fábio Faria (PSD-RN), indicado por Jair Bolsonaro em junho de 2020.

A novela estreou na última segunda-feira (05), às 20h30, na TV Brasil. A produção reconta uma das mais famosas passagens da Bíblia: a saga de Moisés, desde seu nascimento até a chegada de seu povo à Terra Prometida, passando pela fuga do Egito através do Mar Vermelho e o encontro com Deus no Monte Sinai. Ao todo, são 242 episódios, de aproximadamente 50 minutos cada.

O Diretor de Conteúdo e Programação, Denilson Morales, conta que a aquisição da novela vem ao encontro da necessidade de buscar alternativas neste difícil momento para a produção audiovisual nacional e internacional, no qual todos foram afetados pelas restrições provocadas pela pandemia.

“Procuramos alternativas para cumprir a nossa missão e, uma delas, foi incentivar a produção nacional – aquelas que se encontram em acervos – e dar visibilidade a grandes obras, licenciando produtos de ponta de outras emissoras/distribuidores de conteúdo do país, como a novela Os 10 Mandamentos, que foi um case de sucesso na tv brasileira e, será revista aqui, na TV Brasil, canal que tem crescido em audiência e relevância ao longo dos anos”, afirma Morales.