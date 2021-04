Prefeito Guti renova seu certificado digital com a ACE-Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Guti, esteve na sede da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos nesta terça-feira, 13/04, para validar seu certificado digital, após a renovação anual da assinatura eletrônica exigida para garantir a segurança das transações eletrônicas e vários outros serviços via internet.

Atendido pela assistente administrativa Pâmela Silva, Guti fez todo o processo de validação – reconhecimento biométrico e fotografia – em menos de 10 minutos. “É um ótimo serviço oferecido pela ACE. Foi muito rápido. Não passou de 5, 7 minutos”, afirmou. “E é legal saber que isso é para todo mundo. Quem chegar aqui será bem atendido e acolhido. E poderá usar o certificado para suas documentações e transações comerciais”.

O presidente Silvio Alves lembrou que, além desse atendimento presencial, a entidade ainda faz todo o processo de validação de forma remota. “A ACE-Guarulhos é uma AR, uma Autoridade de Registro atestada pela Certisign (sendo a Facesp a Autoridade Certificadora (AC), o que garante a qualidade do certificado digital. E, em tempos de pandemia e necessidade de isolamento social, oferecemos a tecnologia para que pessoa física ou jurídica consiga renovar seu certificado digital sem sair de casa”, apontou.

O que é o certificado digital?

É uma assinatura com validade jurídica para garantir proteção das transações eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo que pessoas (físicas e jurídicas) se identifiquem e assinem digitalmente, de qualquer lugar do mundo, com mais segurança e agilidade.

Essa tecnologia foi desenvolvida para oferecer segurança, autenticidade, confidencialidade e integridade às informações eletrônicas. É como se fosse uma carteira de identidade eletrônica que garante a identidade das partes envolvidas. Por isso é tão seguro.

É uma exigência para algumas empresas, dentre elas, as que emitem nota fiscal eletrônica e as inscritas no regime tributário de lucro real ou lucro presumido.

As principais atividades que podem ser seguradas por esse recurso são:

· Assinatura e envio documentos pela internet;

· Realização de transações bancárias;

· Envio de declarações da sua empresa à Receita Federal e a outros órgãos;

· Assinatura digital de notas fiscais, conhecimentos de transporte eletrônico (CTs-e) e manifestações do destinatário;

· Realização de transações bancárias pela web;

· “Login” em ambientes virtuais com segurança;

· Garantia da validade jurídica dos documentos eletrônicos;

· Desburocratização de processos uma vez que dispensa reconhecimento de firmas;

· Economia de tempo, já que os serviços são realizados pela internet.

A ACE Guarulhos é uma Autoridade de Registro (AR) e oferece a emissão desse certificado em poucos cliques. Aqui você pode entender como ele pode ser útil para você e qual tipo é o mais adequado ao seu caso.