Companhia Bueiro Aberto lança novo episódio da série Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório

A Companhia Bueiro Aberto comemora o lançamento do terceiro episódio da série Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório. No próximo sábado (17), às 18h, vai ao ar Ilusão do Parafuso, documentário curta-metragem com roteiro e direção de Daniel Neves exibido pelo canal do coletivo no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC7L448UpthdA4x08GJ7tgdw).

Idealizado pela Editora Letras do Subsolo e produzido pela Companhia Bueiro Aberto, Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório apresenta cinco filmes baseados em obras de escritores guarulhenses, resultado de extenso trabalho de resgate da memória da cidade realizado pelo coletivo audiovisual, sobretudo nos bairros periféricos, buscando um cinema popular e poético. O projeto é realizado por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o Funcultura, com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Inspirado no romance Ilusão do Parafuso, de Daniel Neves, o documentário investiga a migração nordestina, que impactou sobremaneira a cidade de Guarulhos. O sertão é aqui na cidade, está nas ruas, nos prédios, nas casas, são as mãos de milhões de nordestinos que ergueram a cidade, mas, acima de tudo, são as histórias na boca do sertanejo, sua memória, sua luta para migrar e sobreviver.

Confira as datas de lançamento dos filmes

Poemas de Amor e Luta – 1º de maio

Histórias do Córrego – 15 de maio

Para saber mais acesse a fanpage da Companhia Bueiro Aberto no Facebook (https://www.facebook.com/companhiabueiroaberto) e no Instagram (https://www.instagram.com/companhiabueiroaberto/).

Ficha técnica

Direção: Daniel Neves

Produção: Renato Queiroz

Fotografia: Janaina Reis

Mídias: Diego Andrade

Serviço

Companhia Bueiro Aberto apresenta Ilusão do Parafuso

Data: sábado, 17 de abril

Horário: 18h

Exibição pelo YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7L448UpthdA4x08GJ7tgdw